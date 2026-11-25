В ЕС подорожание топлива особенно сильно бьет по жителям стран Балтии
В октябре 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Латвии выросли на 34,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы роста цен в нашей стране на 5,1 процентного пункта превысили средний показатель по Евросоюзу.
Как свидетельствуют данные Eurostat, в целом по ЕС стоимость топлива и смазочных материалов за год увеличилась на 29,5%. В августе годовой рост цен составлял 23,8%, а в сентябре – 31,4%.
Особенно сильно подорожание топлива ударило по жителям стран Балтии. Самый большой рост цен среди всех стран Евросоюза зафиксирован в Эстонии – на 44,1%. На втором месте оказалась Болгария (42,8%), на третьем – Литва (42,3%).
Еще в 11 странах ЕС, включая Латвию, цены выросли более чем на 30% – от 36,6% в Люксембурге и Финляндии до 31% в Хорватии.
Наименьший рост цен зарегистрирован в Венгрии – на 11,3%, Ирландии – на 21,5% и Польше – на 21,9%.
В 19 странах Евросоюза годовые темпы подорожания топлива в октябре оказались выше, чем в августе и сентябре.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Минфин успокоил жителей Латвии: топливо дорогое, зато продукты стали дешевле.