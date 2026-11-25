Учения по освобождению заложников в рижской электричке
В начале ноября этого в ночное время на Рижском центральном железнодорожном вокзале государственная полиция совместно с Latvijas dzelzceļš и пассажирским ...
ФОТО, ВИДЕО: Госполиция провела учения по освобождению заложников в рижской электричке
В начале ноября этого года в ночное время на Рижском центральном железнодорожном вокзале государственная полиция совместно с Latvijas dzelzceļš и пассажирским железнодорожным перевозчиком Vivi провела учения по реагированию на кризисную ситуацию, максимально приближенную к реальной угрозе.
Как сообщает Госполиция, по сценарию учений на железнодорожном вокзале произошел конфликт с участием вооруженных лиц, который перерос в захват заложников в электропоезде Vivi. Для разрешения ситуации была проведена операция по освобождению заложников, в ходе которой задействованные службы проверили свою способность быстро, скоординированно и эффективно реагировать на возрастающую угрозу безопасности населения.
В учениях приняли участие различные подразделения государственной полиции - Рижское региональное управление, батальон специального назначения и антитеррористическое подразделение "Омега", а также Рижская муниципальная полиция, служба безопасности Latvijas dzelzceļš и представители Vivi. Роли граждан и заложников исполнили курсанты Колледжа государственной полиции.
"Учитывая, с какими вызовами в сфере безопасности сегодня сталкиваются различные европейские страны, мы тоже должны быть готовы. Именно поэтому такие практические учения настолько важны, ведь они позволяют не только проверить и усовершенствовать нашу тактику и методику, но и значительно укрепить взаимодействие служб и их способность скоординированно реагировать на угрозы", - комментирует начальник государственной полиции Арманд Рукс.