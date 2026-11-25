"Учитывая, с какими вызовами в сфере безопасности сегодня сталкиваются различные европейские страны, мы тоже должны быть готовы. Именно поэтому такие практические учения настолько важны, ведь они позволяют не только проверить и усовершенствовать нашу тактику и методику, но и значительно укрепить взаимодействие служб и их способность скоординированно реагировать на угрозы", - комментирует начальник государственной полиции Арманд Рукс.