Хотя оплата труда в Латвии продолжает расти, ситуация в разных сферах отличается. В некоторых отраслях зарплаты стремительно растут и работников по-прежнему не хватает, тогда как в других предложений о работе меньше, а конкуренция за вакансии острее. Работодатели более осторожно подходят как к привлечению новых сотрудников, так и к повышению зарплат. Все более востребованными становятся квалифицированные работники в сфере физического труда. Кроме того, на латвийский рынок труда влияет искусственный интеллект. В каких сферах зарплаты растут быстрее всего, а в каких найти работу становится сложнее?