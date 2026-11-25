Работодатели уже не так щедры: почему рост зарплат в Латвии замедляется?
Зарплаты в Латвии продолжают расти, но получить прибавку становится сложнее. Работодатели все осторожнее пересматривают вознаграждение, а в некоторых сферах найти работу уже труднее.
Хотя оплата труда в Латвии продолжает расти, ситуация в разных сферах отличается. В некоторых отраслях зарплаты стремительно растут и работников по-прежнему не хватает, тогда как в других предложений о работе меньше, а конкуренция за вакансии острее. Работодатели более осторожно подходят как к привлечению новых сотрудников, так и к повышению зарплат. Все более востребованными становятся квалифицированные работники в сфере физического труда. Кроме того, на латвийский рынок труда влияет искусственный интеллект. В каких сферах зарплаты растут быстрее всего, а в каких найти работу становится сложнее?
Консалтинговая компания Erda Group управляет платформой данных о зарплатах, которая позволяет получать актуальную информацию об оплате труда, должностях и востребованных на рынке навыках. Руководитель Erda Group Зане Чулкстена отмечает, что в последнее полугодие латвийский рынок труда был стабильным, а предлагаемые в объявлениях о работе зарплаты продолжали расти. За последние шесть месяцев указанные в объявлениях зарплаты были примерно на 5% выше, чем в предыдущем полугодии, и на 10% выше, чем год назад. Однако в конце лета рост замедлился. Изменилась и практика указания зарплат: работодатели реже предлагают диапазон вознаграждения, вместо этого указывая в объявлениях конкретную сумму.
На более умеренный рост зарплат указывают и в компании по подбору персонала Alma Career, которая работает на латвийском рынке под брендом CV.lv. Ее директор по продажам в Балтии Айвис Бродиньш отмечает, что работодатели тщательнее подходят к пересмотру зарплат, соизмеряя ожидания сотрудников с финансовыми результатами предприятия, продуктивностью и вкладом конкретного работника. Это может проявляться как в меньшем приросте предлагаемой зарплаты, так и в более ограниченных возможностях договориться о более высоком начальном вознаграждении.
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Правда, на должностях, где подходящих кандидатов мало, предприятиям по-прежнему приходится предлагать конкурентоспособные оклады. Однако в сферах с меньшим количеством вакансий и более широким выбором кандидатов привлечь сотрудников в рамках запланированного бюджета на оплату труда проще, сообщает Delfi.lv.
Похожую тенденцию демонстрирует и ежегодное исследование зарплат, проведенное компанией по исследованию оплаты труда и управленческому консалтингу Figure Baltic Advisory. "Рост вознаграждения становится все более умеренным", - отмечает руководитель компании Юрис Нимантс.
Примечательно, что в 2026 году прирост оплаты труда стал вторым самым низким с 2017 года, за исключением периода пандемии Covid-19. У сотрудников, обязанности которых за последний год не изменились, базовый месячный оклад вырос в среднем на 5,8%, а годовое совокупное вознаграждение - на 7,1%.