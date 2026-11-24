Парламентским секретарем Минэкономики Латвии назначен известный в стране ресторатор
К исполнению обязанностей парламентского секретаря Министерства экономики приступил Янис Ензис, известный в Латвии как ресторатор и глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.
Как сообщает Министерство экономики, Ензис имеет многолетний опыт предпринимательской деятельности, работы в сфере туризма и гостеприимства, управления организациями и преподавания. Его профессиональная деятельность связана с развитием предпринимательской среды, представительством интересов отраслей и общественной работой.
Ранее Янис Ензис возглавлял Латвийскую ассоциацию гостиниц и ресторанов, был председателем правления Рижского бюро развития туризма, а также занимал должность президента Латвийского общества ресторанов. Он также руководил гостиницами и ресторанами, получив практический опыт предпринимательской деятельности и работы в сфере услуг.
Ензис является доцентом Латвийского университета бионаук и технологий и приглашенным доцентом Высшей школы бизнеса Turība. В Латвийском университете он получил степень бакалавра в области управления и степень магистра в области общественного управления.