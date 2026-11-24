Ранее Янис Ензис возглавлял Латвийскую ассоциацию гостиниц и ресторанов, был председателем правления Рижского бюро развития туризма, а также занимал должность президента Латвийского общества ресторанов. Он также руководил гостиницами и ресторанами, получив практический опыт предпринимательской деятельности и работы в сфере услуг.