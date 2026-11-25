Максима допускает, что ограничения на продажу спиртного в обычных магазинах могут стать реальностью уже в обозримом будущем. По ее наблюдениям, сама алкогольная индустрия, возможно, чувствует приближение таких изменений. "Может быть, я ошибаюсь и это только мое личное наблюдение, но скажу: индустрия тоже чует, что скоро что-то может измениться", - отметила врач.