Только в спецмагазинах! В Латвии заговорили о новом запрете на продажу алкоголя
Крепкий алкоголь вообще не должен продаваться в обычных продуктовых магазинах, считает латвийский нарколог Илзе Максима. По ее словам, ограничения на вечернюю торговлю уже принесли положительные результаты и помогли сохранить человеческие жизни. Врач надеется, что следующим шагом станет продажа алкоголя только в специализированных магазинах.
Илзе Максима положительно оценивает недавно введенные ограничения на продажу алкоголя. По словам врача, ее пациенты также одобряют эти изменения. Некоторые признаются, что теперь могут спокойно заходить вечером в магазин за продуктами для семьи, не опасаясь внезапного желания купить спиртное. Они чувствуют, что действующие ограничения помогают им справляться с зависимостью.
"Лучше всего было бы, если бы алкоголь вообще исчез из обычных продуктовых магазинов, особенно крепкие алкогольные напитки", - заявила Максима. Она напомнила, что наш регион отличается очень высоким уровнем потребления крепкого алкоголя, а Латвия, к сожалению, входит в число мировых лидеров по этому показателю.
Алкоголь - только в специальных магазинах?
Врач считает, что спиртное следовало бы продавать не в обычных продуктовых магазинах, а в отдельных специализированных торговых точках. При необходимости там можно было бы идентифицировать покупателей.
Кроме того, в таких магазинах стоило бы размещать информацию о возможностях лечения алкогольной зависимости и получения помощи.
"Там должны быть не только бутылки, но и информация о том, куда человек может обратиться и где найти помощь, если чувствует, что что-то идет не так", - пояснила нарколог.
По ее словам, в мире существует немало примеров подобных решений, однако иногда их внедрение затягивается, поскольку интересы одних сторон учитываются больше, чем интересы других.
Читайте продолжение после рекламы
Алкогольная индустрия готовится к переменам?
Максима допускает, что ограничения на продажу спиртного в обычных магазинах могут стать реальностью уже в обозримом будущем. По ее наблюдениям, сама алкогольная индустрия, возможно, чувствует приближение таких изменений. "Может быть, я ошибаюсь и это только мое личное наблюдение, но скажу: индустрия тоже чует, что скоро что-то может измениться", - отметила врач.
Она обращает внимание на то, что во всем мире активизируется борьба с вредом, который наносит алкоголь, и чрезмерным влиянием отрасли. При этом некоторые производители и продавцы уже сами создают отдельные магазины.
По мнению Максимы, это может свидетельствовать о том, что бизнес готовится к возможному запрету продажи алкоголя в обычных торговых точках. Если власти примут такое решение, специализированные магазины окажутся в более выгодном положении.
Безалкогольных напитков становится больше
Еще одной приметой изменения отношения общества к алкоголю врач считает расширение производства безалкогольных напитков. "Это неплохо. Это альтернатива. Очень хорошо, что она существует", - сказала Максима.
Читайте продолжение после рекламы
Она считает, что такая тенденция свидетельствует об изменении взглядов людей на употребление спиртного. При этом врач отметила, что безалкогольные напитки нельзя напрямую сравнивать с альтернативами табачным и другим никотиновым продуктам.
Изменения начинаются с личного выбора
Отвечая на вопрос, смогут ли нынешние взрослые увидеть полный запрет продажи алкоголя в обычных продуктовых магазинах или такие перемены коснутся только следующего поколения, Максима предложила начать с личного отношения к собственному здоровью.
"Что я делаю со своим здоровьем и телом? Отдаю ли я их чему-то и еще плачу за это или все-таки нет? Это первое", - сказала она.
Врач также считает важным открыто говорить о необходимости ограничивать употребление алкоголя и делиться этой идеей с окружающими. Так она может распространяться от одного человека к другому и постепенно охватывать все более широкие круги общества.
ВОЗ призывала активнее бороться с алкоголем
Максима рассказала, что в 2022 году участвовала в конференции по вопросам зависимостей в Лиссабоне. Представители Всемирной организации здравоохранения тогда заявили, что после борьбы с влиянием никотиновой индустрии необходимо активнее заняться проблемой алкоголя.
Читайте продолжение после рекламы
"С никотином и влиянием его индустрии мы уже работаем и боремся, но сейчас нам следовало бы начать работать с алкоголем", - передала слова представителей ВОЗ врач.
По ее мнению, за прошедшие четыре года эта работа стала заметнее как на международном уровне, так и в отдельных странах. Создаются и сотрудничают неправительственные организации, которые информируют общество о последствиях употребления спиртного и мотивируют людей сократить его потребление или полностью отказаться от алкоголя.
Максима считает, что латвийские политики также не должны оставаться в стороне. Нельзя делать вид, что проблема не касается страны или что ситуация в Латвии настолько особенная, что можно продолжать придерживаться прежних привычек.
Врач ожидает дальнейших изменений, которые затронут всех жителей, и надеется, что начатые процессы будут успешно развиваться.
Вечерние ограничения уже помогли сохранить жизни
Отдельно Максима остановилась на ограничениях времени продажи алкоголя, введенных сравнительно недавно. По ее словам, уже спустя год заметны положительные результаты. "Жизни удалось сохранить!" - подчеркнула нарколог.
Читайте продолжение после рекламы
Она считает, что ограничения были необходимы и полезны. По словам врача, уже есть исследование, посвященное их результатам, а отзывы ее пациентов об этих мерах исключительно положительные.
"Они в полном восторге от этих ограничений, чувствуют, что их понимают и поддерживают!" - рассказала Максима.
Теперь люди могут после работы, даже если заканчивают ее в 19 или 20 часов, спокойно зайти в магазин, купить необходимые продукты и не сталкиваться с провоцирующим желанием приобрести алкоголь.