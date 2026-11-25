Рижский цирк знают все.
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Сегодня 08:18
Рижский цирк ищет себе начальство. Сколько будут платить?
Министерство культуры (KM) объявило открытый конкурс на должность члена правления государственного предприятия Rīgas cirks. Претендентов приглашают подавать заявки до 13 декабря этого года.
К претендентам предъявляются следующие требования:
- Безупречная репутация.
- Академическое высшее образование или профессиональное высшее образование второго уровня в области социальных, гуманитарных наук или искусства (за исключением профессионального высшего образования первого уровня).
- Не менее трех лет опыта работы на руководящей должности за последние семь лет в государственном или муниципальном учреждении, общественной организации, фонде или коммерческом обществе с численностью не менее пяти работников. Должность должна быть равноценна должности члена правления либо непосредственно подчиняться ему и предполагать руководство не менее чем пятью сотрудниками. Опыт работы должен обеспечивать управленческие навыки и знания, необходимые для профессионального исполнения обязанностей члена правления Рижского цирка.
- Опыт международного сотрудничества.
- Желателен опыт управления проектами.
- Владение государственным языком на уровне C1 и знание как минимум одного иностранного языка.
- Знание и понимание сферы культуры, особенно циркового искусства.
- Знание и понимание принципов деятельности и управления государственным предприятием, в том числе финансового управления.
- Умение представлять и аргументированно обосновывать свое мнение.
Зарплата члена правления Рижского цирка установлена в размере 3136 евро до уплаты налогов.
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Поданные заявки на должность члена правления Рижского цирка рассмотрит специально созданная комиссия по отбору кандидатов.