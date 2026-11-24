Художник написал это полотно в 1939 году для павильона Литвы на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В Зале славы павильона важнейшие события истории страны были представлены в виде живописных произведений. Экспозиция начиналась с коронации первого короля Литвы в 1253 году. В центре полотна Калпокаса Миндаугас стоит на коленях перед епископом, возлагающим на него корону.