В Литве исторически значимую картину нашли возле мусорника
В Вильнюсе возле мусорного контейнера была найдена картина Римтаса Калпокаса "Коронация Миндаугаса", которая почти девяносто лет назад украшала литовский павильон на Всемирной выставке в США. Директор Литовского национального художественного музея (ЛНХМ) Арунас Гялунас назвал эту находку сенсацией.
"Благодаря добрым людям только что найдена пропавшая в 1939 году картина Римтаса Калпокаса "Коронация Миндаугаса", украшавшая литовский павильон на Всемирной выставке в США!" – сообщил он в своем аккаунте в Facebook.
По его словам, произведение было оставлено на выброс возле контейнера в Вильнюсе, однако двое ответственных граждан забрали картину и передали ее в Реставрационный центр Пранаса Гудинаса при ЛНХМ.
Художник написал это полотно в 1939 году для павильона Литвы на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В Зале славы павильона важнейшие события истории страны были представлены в виде живописных произведений. Экспозиция начиналась с коронации первого короля Литвы в 1253 году. В центре полотна Калпокаса Миндаугас стоит на коленях перед епископом, возлагающим на него корону.
"Это произведение искусства, изображающее зарождение Литовского государства, в последующие времена раскинувшегося от Балтийского до Черного морей", – писала о картине газета Aidas 14 марта 1939 года.
Рядом с полотном Калпокаса также экспонировались картины его отца, художника Пятраса Калпокаса: "Наполеон назначает правительство Литвы в 1812 году" и "Провозглашение Акта независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе". По данным ЛНХМ, о судьбе произведения Калпокаса после выставки известно немного, долгие годы оно считалось утраченным.
Римтас Калпокас (1908–1999) – живописец и график. Окончив Каунасскую художественную школу, он продолжил обучение в Институте промышленного искусства в Монце (Италия), долгие годы преподавал искусство в Каунасе, писал пейзажи и портреты, создавал графические работы и настенные росписи.