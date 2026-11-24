Установлено, что большинство работающих в Латвии хотели бы знать, сколько платят коллегам
Восемь из десяти работающих жителей Латвии считают важным знать диапазон зарплат на своей должности в компании, свидетельствует опрос Norstat. Однако сейчас закон требует указывать зарплату только в объявлениях о вакансиях, а внутри компании работник обычно не знает, сколько получают его коллеги на аналогичной должности.
На вопрос "Насколько важно для вас знать диапазон зарплат на вашей должности в вашей компании или подразделении?" треть (31%) опрошенных ответили "очень важно", а 40% – "скорее важно". Неважным это считают лишь 10%, еще 16% не работают по найму. Среди работающих жителей доля тех, для кого это важно, составляет 84%.
Примечательно, что желание знать диапазон зарплат на определенной должности совершенно не зависит от занимаемой должности. Знать диапазон оплаты труда важно для 86% руководителей, 86% специалистов, 84% квалифицированных рабочих и 81% офисных работников. Практически нет различий и между мужчинами (71%) и женщинами (70%).
Наиболее сильно эта потребность выражена среди молодого поколения: среди жителей в возрасте 18–29 лет знать диапазон своей зарплаты важно для 84%, в возрасте 30–39 лет – для 85%, причем 44% из них ответили "очень важно". Среди представителей старшего поколения в возрасте 50–59 лет таких людей меньше – 64%.
Вместе с тем опрос также показал, что каждый третий работающий (34%) считает оплату труда на своем рабочем месте несправедливой.
В Латвии работодатели уже несколько лет обязаны указывать в объявлениях о вакансиях диапазон месячной или годовой зарплаты до уплаты налогов. Однако после подписания трудового договора прозрачность заканчивается: закон не обязывает компанию информировать работника о диапазоне зарплат на его должности, критериях повышения зарплаты или среднем размере оплаты труда коллег, выполняющих аналогичную работу.
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В Европе ситуация схожая. По данным исследования SD Worx, проведенного в 16 европейских странах (Латвия в него не была включена), лишь 30% работников считают, что их работодатель понятно объясняет, как формируется оплата труда. При этом 52% компаний уже активно инвестируют в повышение прозрачности зарплат.