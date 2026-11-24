На вопрос "Насколько важно для вас знать диапазон зарплат на вашей должности в вашей компании или подразделении?" треть (31%) опрошенных ответили "очень важно", а 40% – "скорее важно". Неважным это считают лишь 10%, еще 16% не работают по найму. Среди работающих жителей доля тех, для кого это важно, составляет 84%.