Без новых денег airBaltic грозит остановка работы. Государство готово стать гарантом по обязательствам на 175 млн евро
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic оказалась в критической финансовой ситуации. Если в ближайшее время ей не удастся получить дополнительное финансирование, уже в середине декабря у компании могут закончиться деньги и ей придется прекратить работу.
Чтобы этого избежать, государство планирует предоставить гарантию на 175 миллионов евро, однако такое решение связано с серьезными финансовыми рисками. Об этом во вторник, 24 ноября, журналистам сообщили премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и министр сообщения Кристс Липшанс.
Зачем нужны 175 миллионов евро?
Сейчас airBaltic проходит финансовую реструктуризацию в США по процедуре Chapter 11. Она позволяет компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами об изменении условий погашения долгов. В рамках этого процесса авиакомпания рассчитывает получить финансирование на общую сумму до 350 миллионов евро. Деньги должны поступать тремя частями.
Первый этап предусматривает 175 миллионов евро, второй - до 125 миллионов, а третий, если возникнет необходимость, - еще до 50 миллионов евро.
Сейчас речь идет о второй части финансирования. Для получения 125 миллионов евро кредитор требует государственную гарантию на 175 миллионов евро. Эта сумма включает не только сам кредит, но и 50 миллионов евро на выплату процентов. Это не означает, что государство прямо сейчас перечислит авиакомпании 175 миллионов евро. Речь идет о гарантии: если airBaltic не сможет вернуть заемные деньги, обязательства по выплате гарантированной суммы перейдут к государству.
По словам министра сообщения, финансовое положение авиакомпании настолько сложное, что без дополнительного финансирования уже в середине декабря у нее закончатся средства для продолжения деятельности.
Окончательное решение о предоставлении гарантии правительству еще предстоит принять. Кроме того, потребуется одобрение Сейма. Ожидается, что в среду, 25 ноября, этот вопрос рассмотрит парламентская комиссия по бюджету и финансам.
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Государство рискует собственными деньгами
Липшанс признал, что условия предоставления финансирования связаны с высокими рисками. Однако найти другого кредитора, который в нынешней ситуации согласился бы предоставить airBaltic деньги на сопоставимых условиях, практически невозможно.
Предполагается, что в случае проблем кредитор сначала потребует вернуть деньги непосредственно от airBaltic. Если авиакомпания не сможет выполнить обязательства, начнет действовать государственная гарантия. При этом кредитору хотят предоставить преимущество перед другими кредиторами компании. Если государству придется выплачивать деньги по гарантии, оно также получит статус приоритетного кредитора.
По словам министра, дополнительное финансирование позволит авиакомпании стабилизировать положение и пережить сложный зимний период. Однако одних денег будет недостаточно.
airBaltic предстоит договориться с кредиторами о списании значительной части задолженности, а также решить вопросы, связанные с парком самолетов.
Весной компанию ждет еще одно серьезное испытание
Ключевым периодом для airBaltic станет весна 2027 года. В марте авиакомпании необходимо будет решить вопрос о рефинансировании долгов. Проще говоря, найти нового кредитора, который согласится предоставить деньги на более выгодных условиях для погашения существующих обязательств. Одновременно компания должна добиться прогресса в переговорах с потенциальными стратегическими инвесторами.
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Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя возможными инвесторами.
Изначально одним из условий получения второй части финансирования было требование получить ответ от стратегического инвестора до 12 января 2027 года.
Однако, по словам премьера, хотя теоретически это возможно, из-за рождественских праздников добиться письменного соглашения к середине января, скорее всего, не удастся. Поэтому срок планируется перенести на весну.
Кулбергс пояснил, что интерес стратегического инвестора, а тем более подписание предварительного соглашения с ним, значительно улучшили бы возможности airBaltic привлечь деньги для погашения долгов. Кроме того, появление инвестора стало бы подтверждением того, что бизнес-план авиакомпании и принимаемые меры вызывают доверие.
Что произойдет, если инвестора не найдут?
Если весной airBaltic не удастся привлечь стратегического инвестора и найти кредитора, готового рефинансировать задолженность примерно на 350 миллионов евро, возникнет риск, что государству придется выполнять обязательства по предоставленной гарантии. Именно поэтому ближайшие месяцы станут решающими для будущего авиакомпании.
По словам Липшанса, вопрос с государственной гарантией необходимо урегулировать до июня 2027 года.
Премьер также признал, что предоставление гарантии ограничит финансовые возможности государства. Часть необходимой суммы уже предусмотрена в планах Министерства финансов, однако при успешном привлечении инвестора эти средства можно будет использовать на другие нужды.
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В то же время министр сообщения считает преждевременным отказываться от поддержки airBaltic. По его оценке, если компания получит дополнительные деньги и выполнит необходимые условия, у нее сохраняется возможность преодолеть финансовый кризис.
Почему airBaltic проходит реструктуризацию в США?
В сентябре 2026 года airBaltic начала процедуру Chapter 11 в американском суде. Она предназначена для компаний, испытывающих серьезные финансовые трудности, но рассчитывающих восстановить платежеспособность.
В отличие от обычной ликвидации, эта процедура позволяет предприятию продолжать деятельность под защитой суда, пока оно договаривается с кредиторами о реструктуризации долгов.
19 октября суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил механизм финансирования airBaltic на сумму до 350 миллионов евро.
Однако это не означает, что вся сумма сразу поступила в распоряжение компании. Для получения следующих частей необходимо выполнить определенные условия, а вопрос о приоритете новых кредиторов перед существующими обеспеченными кредиторами еще не решен.
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Из первой части финансирования airBaltic уже использовала 78,925 миллиона евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.
Финансирование организовала компания Strategic Value Partners. Среди кредиторов - Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. При этом привлеченные деньги обходятся авиакомпании дорого. Процентная ставка составляет примерно 12% годовых, а дополнительные комиссии в рамках финансирования могут достигнуть 52,5 миллиона евро.
Ранее airBaltic рассматривала возможность получить до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако от этого плана отказались.
Что будет с рейсами и купленными билетами?
Несмотря на финансовые трудности, airBaltic заявляет, что продолжает обслуживать пассажиров в обычном режиме. Все приобретенные билеты и действующие бронирования сохраняют силу. Авиакомпания сообщает, что рейсы выполняются в соответствии с запланированным расписанием, а пассажиры могут по-прежнему покупать билеты и пользоваться ее услугами.
Процедура Chapter 11 сама по себе не означает немедленного прекращения полетов. Ее задача - дать авиакомпании возможность договориться с кредиторами и продолжить работу. Однако дальнейшая деятельность компании зависит от успешного привлечения финансирования и выполнения условий реструктуризации.
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Ожидается, что процедура может завершиться в середине 2027 года. К этому времени airBaltic необходимо разработать план реорганизации и получить его одобрение в американском суде.
Какие финансовые результаты показывает airBaltic?
В 2025 году оборот концерна airBaltic составил 779,344 миллиона евро, что на 4,2% больше, чем в 2024 году. При этом компания завершила год с убытками в размере 44,337 миллиона евро. Хотя сумма остается значительной, по сравнению с предыдущим годом убытки сократились в 2,7 раза. За 2025 год авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время 88,37% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, 10% - Lufthansa, еще 1,62% - компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена. Остальные 0,01% распределены между другими акционерами.