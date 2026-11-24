В 2025 году оборот концерна airBaltic составил 779,344 миллиона евро, что на 4,2% больше, чем в 2024 году. При этом компания завершила год с убытками в размере 44,337 миллиона евро. Хотя сумма остается значительной, по сравнению с предыдущим годом убытки сократились в 2,7 раза. За 2025 год авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.