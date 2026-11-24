До 1500 евро за ребенка: в Даугавпилсе хотят увеличить пособие при рождении
Даугавпилсская дума в четверг, 26 ноября, рассмотрит предложение увеличить пособие при рождении ребенка. Об этом во вторник журналистам сообщил мэр города Андрей Элксниньш
Сейчас размер выплаты составляет 700 евро. Если предложение будет утверждено, с будущего года семьи смогут получать:
- 1000 евро - за первого ребенка;
- 1250 евро - за второго ребенка;
- 1500 евро - за третьего и каждого следующего ребенка.
Согласно опубликованным данным самоуправления, в 2025 году пособие при рождении ребенка выплатили 431 раз. В нынешнем году, по прогнозам, его могут получить семьи, в которых родятся около 400 детей.
Бюджет города пока не определен
Говоря о подготовке бюджета Даугавпилса на следующий год, мэр отметил, что самоуправление намерено сохранить социальную поддержку жителей, инвестиции в городские районы и реализацию проектов, финансируемых из фондов Евросоюза.
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Однако обсуждать конкретные суммы пока преждевременно, поскольку государственный бюджет еще не утвержден. "Все просто - сейчас мы ждем государственный бюджет. Именно государство своим бюджетом определяет окончательные цифры и видение на год", - пояснил Элксниньш. Он напомнил, что после утверждения государственного бюджета самоуправления должны принять собственные бюджеты в течение двух месяцев.
Как ранее сообщалось, Латвия начнет 2027 год с временным бюджетом, поскольку до начала года не удастся подготовить и утвердить полноценный государственный бюджет. Об этом заявили в Министерстве финансов.