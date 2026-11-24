Однако обсуждать конкретные суммы пока преждевременно, поскольку государственный бюджет еще не утвержден. "Все просто - сейчас мы ждем государственный бюджет. Именно государство своим бюджетом определяет окончательные цифры и видение на год", - пояснил Элксниньш. Он напомнил, что после утверждения государственного бюджета самоуправления должны принять собственные бюджеты в течение двух месяцев.