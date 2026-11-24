Латвию обязали выплатить 112 500 евро за возвращение курдских детей в Беларусь
Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить 112 500 евро группе заявителей из Ирака. Суд установил, что при возвращении пяти курдских детей и сопровождавших их родственников в Беларусь в 2021 году были нарушены права человека.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес окончательное решение по делу о действиях Латвии во время миграционного кризиса на границе с Беларусью в 2021 и 2022 годах. Суд установил нарушения прав курдских детей и сопровождавших их членов семей, которых латвийские власти вернули в Беларусь. В то же время нарушений в отношении отдельных взрослых мигрантов суд не обнаружил.
ЕСПЧ постановил взыскать с Латвии в пользу заявителей 112 500 евро в качестве справедливой компенсации. Решение Большой палаты суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Дело было возбуждено после жалобы 26 граждан Ирака курдского происхождения, поданной против Латвии в августе 2021 года. Часть жалоб суд не стал рассматривать: производство в отношении семи заявителей прекратили из-за отсутствия надлежащих документов, подтверждающих полномочия их представителей. Кроме того, суд частично согласился с возражениями латвийского правительства о том, что некоторые люди не находились под юрисдикцией Латвии.
Какие нарушения обнаружил суд
ЕСПЧ установил, что Латвия нарушила запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также право на свободу и личную неприкосновенность. Нарушения касались возвращения детей и сопровождавших их родственников в Беларусь, условий пребывания людей в приграничной зоне и задержания несовершеннолетних.
Суд подчеркнул, что латвийские власти должны были оценить потребность детей в защите до их возвращения в Беларусь. Пять детей относились к категории людей с очевидной уязвимостью из-за возраста. Для обеспечения их защиты было необходимо присутствие сопровождавших их членов семьи.
В то же время ЕСПЧ не обнаружил оснований считать, что трое взрослых, возвращенных в Беларусь в конкретные даты, относились к категориям людей, нуждавшихся в особой защите. Поэтому нарушений при их возвращении суд не установил.
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Отдельно суд оценил условия пребывания мигрантов на латвийской стороне границы. Признав, что в тот период власти столкнулись с особыми трудностями, ЕСПЧ пришел к выводу, что государственные учреждения не обеспечили заявителям, прежде всего детям, необходимые базовые условия. Это было признано нарушением запрета на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
Что касается задержаний, суд признал, что содержание взрослых под стражей было законным и обоснованным. Они также имели возможность эффективно оспорить законность задержания в латвийских судах.
Однако в отношении детей власти не оценили, соответствовали ли условия задержания их особым потребностям и уязвимости. Кроме того, несовершеннолетние не могли оспорить законность лишения свободы, поскольку индивидуальные решения об их задержании не принимались.
ЕСПЧ впервые разъяснил правила для ситуаций с использованием мигрантов
В этом решении ЕСПЧ впервые определил объем обязательств государств по Европейской конвенции по правам человека в условиях инструментализации миграции. Суд отделил подобные ситуации от миграционных кризисов, которые рассматривал ранее.
ЕСПЧ признал, что организованное Беларусью использование миграционных потоков создавало угрозу целостности внешней границы Латвии и Евросоюза, национальной безопасности, общественному порядку, а также способности государства выполнять обязательства по Конвенции.
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Суд подчеркнул, что использование людей в политических целях противоречит ценностям Конвенции и угрожает всей системе ее защиты. При этом государства имеют право контролировать въезд иностранцев, их пребывание и выдворение. Конвенция не запрещает ограничивать въезд иностранцев или даже полностью закрывать границы.
Однако даже в условиях инструментализации миграции гарантированная Конвенцией защита остается абсолютной.
Суд уточнил, что само по себе возвращение иностранца в страну, которая использует миграцию как инструмент давления, не означает автоматического нарушения Конвенции. Но перед возвращением власти обязаны выявить людей, нуждающихся в особой защите, и оценить их положение. В первую очередь это касается людей с очевидной индивидуальной уязвимостью - например, из-за возраста, состояния здоровья или инвалидности. Вторая категория - люди, которые могут обосновать, что возвращение подвергнет их реальной и непосредственной угрозе жизни либо риску обращения, запрещенного третьей статьей Конвенции.