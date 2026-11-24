Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес окончательное решение по делу о действиях Латвии во время миграционного кризиса на границе с Беларусью в 2021 и 2022 годах. Суд установил нарушения прав курдских детей и сопровождавших их членов семей, которых латвийские власти вернули в Беларусь. В то же время нарушений в отношении отдельных взрослых мигрантов суд не обнаружил.