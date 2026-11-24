В ближайшие сутки небо будет частично затянуто облаками, местами пройдет кратковременный снег, кое-где в Курземе ожидается более сильный снег и дождь. Автодороги местами станут скользкими. Будет дуть слабый северный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -4...0 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +3 градусов. В середине дня температура повысится до -2...+4 градусов.