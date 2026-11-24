Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
В среду где-то будет светить солнце, но в Курземе ожидается сильный снег и дождь
В среду в Латвии немного понизится температура воздуха и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки небо будет частично затянуто облаками, местами пройдет кратковременный снег, кое-где в Курземе ожидается более сильный снег и дождь. Автодороги местами станут скользкими. Будет дуть слабый северный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -4...0 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +3 градусов. В середине дня температура повысится до -2...+4 градусов.
В Риге 25 ноября прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер слабый северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, местами в пригородах опустится до -3 градусов. Днем потеплеет до +2 градусов.