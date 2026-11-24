Пьяный водитель разогнался в Елгаве до 126 км/ч и попытался скрыться от полиции. ВИДЕО
Более двух промилле алкоголя, отсутствие водительских прав и скорость 126 км/ч при разрешенных 50 - так закончилась попытка молодого водителя уйти от полиции в Елгаве.
В воскресенье вечером полицейские заметили автомобиль Audi, который мчался по Елгаве с превышением разрешенной скорости. При этом у машины не были включены внешние световые приборы. Водитель остановился у ближайшего светофора, но, когда к автомобилю подошел полицейский, мужчина решил сбежать.
Во время погони водитель совершил целый ряд нарушений правил дорожного движения. В отношении него начаты несколько административных процессов - в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, езду без необходимых включенных световых приборов, непристегнутый ремень безопасности и превышение скорости как в населенном пункте, так и за его пределами.
Самый крупный штраф, назначенный мужчине за превышение скорости, составил 2000 евро. В черте города он разогнался до 126 км/ч при разрешенных 50 км/ч.
Погоня завершилась в Ливберзской волости Елгавского края. Там мужчина остановил автомобиль и был задержан. Полицейские установили, что у него нет водительского удостоверения, а за руль он сел с содержанием алкоголя в крови 2,16 промилле. Водителя 2003 года рождения задержали. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Сегодня в качестве меры пресечения ему избрали арест.
По факту произошедшего также начаты несколько уголовных процессов.