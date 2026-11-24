Погоня завершилась в Ливберзской волости Елгавского края. Там мужчина остановил автомобиль и был задержан. Полицейские установили, что у него нет водительского удостоверения, а за руль он сел с содержанием алкоголя в крови 2,16 промилле. Водителя 2003 года рождения задержали. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Сегодня в качестве меры пресечения ему избрали арест.