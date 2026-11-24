Латвия войдет в 2027 год с временным бюджетом: что это будет означать для жителей?
Учитывая, что до начала 2027 года невозможно успеть разработать и утвердить государственный бюджет, Латвия начнет 2027 год с временным бюджетом, сообщили в Министерстве финансов.
В министерстве уточнили, что это предусмотренный законом порядок, обеспечивающий непрерывность работы государства до момента вступления в силу нового бюджета. Минфин подготовит распоряжение о временном бюджете на 2027 год, определив необходимые для деятельности государства расходы и условия финансирования.
В период действия временного бюджета люди продолжат получать пенсии и пособия, а работники госучреждений - зарплату в соответствии с действующими нормативными актами. Также продолжится работа государственных учреждений и финансирование начатых в предыдущем году мероприятий.
Будет обеспечено и финансирование для выполнения функций самоуправлений. В основе временного бюджета лежит выполнение существующих обязательств и продолжение начатой работы.
Министерство обращает внимание, что закон предусматривает возможность финансировать и новые проекты Европейского союза и другой иностранной финансовой помощи, обеспечивая им необходимое государственное софинансирование, чтобы не задерживать инвестиции в народное хозяйство.
С возможным сдвигом по времени следует считаться в основном новым инициативам, для реализации которых необходимо дополнительное финансирование и решение в новом бюджете.