В министерстве уточнили, что это предусмотренный законом порядок, обеспечивающий непрерывность работы государства до момента вступления в силу нового бюджета. Минфин подготовит распоряжение о временном бюджете на 2027 год, определив необходимые для деятельности государства расходы и условия финансирования.