Однако здесь есть существенный нюанс: 754 евро - это не единый порог, который автоматически начнет действовать во всех самоуправлениях Латвии. Закон устанавливает максимально допустимый размер, а конкретный порог для получения статуса малообеспеченного определяет каждое самоуправление в своих обязательных правилах. Он не может быть ниже установленного порога для статуса малоимущего. Поэтому жителям необходимо уточнять действующие условия в социальной службе своего города или края.