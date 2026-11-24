Кто сможет получать больше денег в 2027 году? В Латвии пересмотрели пенсии, пособия и социальную помощь
С 1 января 2027 года в Латвии увеличатся минимальные пенсии, ряд социальных пособий и пороги доходов, от которых зависит право жителей на государственную и муниципальную помощь. Изменения затронут пенсионеров, людей с инвалидностью, малоимущие семьи и детей, оставшихся без попечения родителей.
Почему увеличатся выплаты?
Как следует из обновленных данных Министерства благосостояния, повышение связано с пересмотром минимальных порогов доходов, которые используются в латвийской системе социальной защиты.
В основе расчетов лежит медианный доход населения. В отличие от среднего арифметического, медиана делит население на две равные части: у одной половины доходы выше этого показателя, у другой - ниже.
Для расчета социальных выплат в 2026 году используется медианный доход в размере 850,02 евро на эквивалентного потребителя в месяц. В 2027 году он составит уже 942,75 евро. Увеличение составит около 10,9%.
В зависимости от вида социальной поддержки используются разные доли медианного дохода - от 22% до 80%. Поэтому суммы пособий и пороги доходов будут различаться.
Гарантированный минимальный доход вырастет до 207 евро
Одно из главных изменений касается гарантированного минимального дохода (ГМД), который используется при назначении социальной помощи наиболее нуждающимся жителям.
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С 1 января 2027 года порог ГМД составит:
- 207 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве вместо нынешних 187 евро;
- 145 евро для каждого следующего члена домохозяйства вместо 131 евро.
Например, для семьи из двух человек совокупный порог гарантированного минимального дохода вырастет с 318 до 352 евро в месяц. Для семьи из трех человек он составит 497 евро.
Размер пособия рассчитывается как разница между установленным для домохозяйства порогом и его учитываемыми доходами. Решение о назначении помощи принимает социальная служба самоуправления после оценки материального положения семьи.
Больше жителей смогут претендовать на статус малоимущих
С нового года увеличится и порог доходов для признания домохозяйства малоимущим. Сейчас этот показатель составляет 425 евро для первого или единственного человека и 298 евро для каждого следующего. С 1 января 2027 года суммы вырастут соответственно до 471 и 330 евро.
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Это означает, что одинокий человек сможет претендовать на статус малоимущего при учитываемом доходе не выше 471 евро в месяц, если соблюдены остальные требования законодательства. Для семьи из двух человек соответствующий порог составит 801 евро, а из трех - 1131 евро.
Повышение важно, поскольку статус малоимущего дает возможность претендовать на различные виды социальной помощи и льготы. При этом социальная служба оценивает не только доходы, но и имущество, накопления и другие обстоятельства, предусмотренные законом.
Изменятся и условия получения статуса малообеспеченного
Повышение затронет также домохозяйства, претендующие на статус малообеспеченных. С 2027 года максимально допустимый порог доходов составит 754 евро для первого или единственного человека вместо нынешних 680 евро. Для каждого следующего члена домохозяйства он увеличится с 476 до 528 евро.
Для семьи из двух человек максимальный совокупный порог достигнет 1282 евро, а для семьи из трех человек - 1810 евро.
Однако здесь есть существенный нюанс: 754 евро - это не единый порог, который автоматически начнет действовать во всех самоуправлениях Латвии. Закон устанавливает максимально допустимый размер, а конкретный порог для получения статуса малообеспеченного определяет каждое самоуправление в своих обязательных правилах. Он не может быть ниже установленного порога для статуса малоимущего. Поэтому жителям необходимо уточнять действующие условия в социальной службе своего города или края.
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Что изменится для пенсионеров?
С 1 января 2027 года увеличится базовая сумма, используемая для расчета минимальной пенсии по старости. Она вырастет с 213 до 236 евро. Для людей с инвалидностью с детства соответствующая расчетная база увеличится с 255 до 283 евро.
При этом указанные суммы не следует путать с окончательным размером минимальной пенсии. При расчете применяется коэффициент 1,2, а за каждый дополнительный год страхового стажа сверх необходимого минимума предусмотрено увеличение на 2% от расчетной базы.
Таким образом, при страховом стаже 20 лет минимальная пенсия по старости в 2027 году составит 283,20 евро вместо 255,60 евро в 2026 году.
Для человека с инвалидностью с детства при таком же стаже минимальный размер составит 339,60 евро вместо 306 евро. При более продолжительном страховом стаже минимальная пенсия будет выше.
Кроме того, увеличится государственное пособие социального обеспечения для лиц, достигших пенсионного возраста, которым оно положено по законодательству. Его размер вырастет с 187 до 207 евро в месяц.
Какими будут минимальные пенсии по инвалидности?
Повышение предусмотрено и для получателей минимальных пенсий по инвалидности. Для людей, у которых инвалидность не установлена с детства, с 2027 года будут действовать следующие минимальные размеры:
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- I группа - 377,60 евро вместо 340,80 евро;
- II группа - 330,40 евро вместо 298,20 евро;
- III группа - 236 евро вместо 213 евро.
Для людей с инвалидностью с детства суммы будут выше:
- I группа - 452,80 евро вместо 408 евро;
- II группа - 396,20 евро вместо 357 евро;
- III группа - 283 евро вместо 255 евро.
Речь идет именно о минимальных размерах пенсий по инвалидности, а не обо всех назначенных пенсиях этой категории.
Как увеличатся государственные пособия людям с инвалидностью?
Отдельно Министерство благосостояния приводит новые размеры государственного пособия социального обеспечения для людей с инвалидностью.
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Для лиц с инвалидностью, не установленной с детства, с 1 января 2027 года выплаты составят:
- I группа - 289,80 евро для работающих и 376,74 евро для неработающих;
- II группа - 248,40 евро для работающих и 298,08 евро для неработающих;
- III группа - 207 евро независимо от занятости.
Для людей с инвалидностью с детства предусмотрены следующие суммы:
- I группа - 330,40 евро для работающих и 429,52 евро для неработающих;
- II группа - 283,20 евро для работающих и 339,84 евро для неработающих;
- III группа - 236 евро независимо от занятости.
Разница связана с тем, что для неработающих получателей пособия с I и II группой инвалидности предусмотрены дополнительные надбавки.
Увеличится поддержка при потере кормильца
С 2027 года повысятся и установленные минимальные суммы выплат в случае потери кормильца.
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Для детей младше семи лет минимальный размер составит 236 евро вместо 213 евро. Начиная с семилетнего возраста он увеличится с 255 до 283 евро.
Больше денег предусмотрено для сирот
Изменения коснутся и молодых людей, которые после достижения совершеннолетия начинают самостоятельную жизнь по завершении внеcемейного ухода. Единовременное пособие на приобретение предметов домашнего обихода и необходимых вещей увеличится с 1445 до 1603 евро.
Единовременная выплата на начало самостоятельной жизни вырастет с 340 до 377 евро. Для молодых людей с инвалидностью с детства она составит 566 евро вместо 510 евро.
Также увеличатся предусмотренные законом пособия на ежемесячные расходы:
- обычный размер - с 187 до 207 евро;
- для молодых людей с инвалидностью с детства - с 255 до 283 евро.
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Эти выплаты назначаются при соблюдении установленных законодательством условий после завершения внеcемейного ухода.
Как узнать, положена ли помощь?
Минимальные пороги доходов пересматриваются ежегодно с 1 января в соответствии с законом о социальной безопасности. Государственные пенсии и пособия назначаются по правилам соответствующего вида обеспечения, тогда как муниципальная социальная помощь зависит от материального положения домохозяйства.
Для получения пособия гарантированного минимального дохода, оформления статуса малоимущего или малообеспеченного и других видов муниципальной помощи необходимо обращаться в социальную службу своего самоуправления.
Полная таблица новых размеров пенсий, пособий и порогов доходов на 2027 год опубликована на официальном сайте Министерства благосостояния.