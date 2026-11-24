"Мы хотим напомнить родителям, что разговор об одурманивающих веществах не следует откладывать до тех пор, пока ребенок уже не столкнется с проблемами. Он должен знать, что родители готовы выслушать его и помочь, даже если он совершил ошибку или произошло что-то такое, о чем страшно рассказать. Самое важное - не осуждать, а быть рядом и при необходимости прийти на помощь", - подчеркивает руководитель OPEN Radošais Centrs Эдийс Клайшс.