"Мой ребенок никогда не попробует ничего подобного!" - опасная иллюзия, которая может дорого обойтись
Желание забыться, беспомощность, стресс и стремление хотя бы на время перестать думать о реальности - вот одни из главных причин, по которым некоторые подростки прибегают к одурманивающим веществам. Именно бегство от реальности и желание хотя бы ненадолго забыть о накопившихся проблемах сегодня стали одной из самых серьезных проблем среди латвийской молодежи.
Одна из ошибок, которую допускают родители, - убежденность в том, что "мой ребенок никогда не попробует ничего подобного".
Поэтому OPEN Radošais Centrs в рамках социальной кампании "ПОГОВОРИ со своим ребенком" призывает родителей обратить внимание на риски употребления молодежью одурманивающих веществ и, самое главное, наладить с детьми открытый диалог, основанный на доверии.
Согласно последнему докладу ESPAD за 2024 год (опубликован в конце 2025 года, в опросе участвовали школьники в возрасте 15-16 лет), в Латвии 78% подростков этой возрастной группы пробовали алкоголь, а 17% - какие-либо запрещенные наркотические вещества. Иными словами, каждый шестой. Это официальные данные исследований и опросов, однако следует помнить, что речь идет о школьниках 15-16 лет. Некоторые подростки опасаются, что учителя или родители узнают об их ответах, даже если опрос анонимный, поэтому не всегда отвечают честно.
Поэтому важно не надеяться, что ребенок никогда не столкнется с подобной ситуацией, а заранее говорить с ним о рисках и выстраивать доверительные отношения.
Сегодня различные одурманивающие вещества легко доступны как на улице, так и в интернете. Их состав, концентрация и воздействие зачастую неизвестны, поэтому даже однократное употребление может закончиться тяжелым отравлением или передозировкой. Ситуацию усугубляет страх осуждения, реакции родителей или возможных последствий. Из-за этого и сам подросток, и окружающие могут откладывать обращение за помощью.
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"Выезжая на вызовы к детям и подросткам в состоянии опьянения на вечеринках, в парках, на привокзальных площадях или автовокзалах, медики Службы неотложной медицинской помощи часто встречают одиноких, растерянных, потерявшихся в себе и жизни, отчаявшихся молодых людей - еще совсем детей.
Некоторые из них уже борются с зависимостью, другие употребляют вещества за компанию, потому что зависимые друзья - единственные люди, которые находятся рядом. Есть и те, кто пробует из любопытства или чтобы привлечь внимание родителей. Некоторые впервые прибегают к таким веществам, пытаясь заглушить тяжелые эмоции или испытать новые ощущения.
Где-то есть и их родители - занятые собой и повседневными заботами, но утратившие связь со своими детьми. Тяжело видеть, что многие из этих подростков уже даже не надеются, что найдется человек, которому они небезразличны.
Количество таких вызовов растет с каждым годом. Ситуации становятся все тяжелее, все ближе к грани между жизнью и смертью и все опаснее. Если ты мама или папа, ты нужен своему ребенку! Поговори с ним!" - призывает руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
"Мы хотим напомнить родителям, что разговор об одурманивающих веществах не следует откладывать до тех пор, пока ребенок уже не столкнется с проблемами. Он должен знать, что родители готовы выслушать его и помочь, даже если он совершил ошибку или произошло что-то такое, о чем страшно рассказать. Самое важное - не осуждать, а быть рядом и при необходимости прийти на помощь", - подчеркивает руководитель OPEN Radošais Centrs Эдийс Клайшс.
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Три слова, заложенные в название кампании, - ПОГОВОРИ, ПРОГОВОРИ и ДОГОВОРИСЬ - обозначают три важных шага, которые родители могут предпринять, чтобы защитить своих детей.
ПОГОВОРИ с ребенком об одурманивающих веществах и связанных с ними рисках. Объясни, что состав и воздействие таких веществ могут быть непредсказуемыми, а тот факт, что у кого-то после употребления не возникло проблем со здоровьем, вовсе не означает, что опасности нет.
ПРОГОВОРИ с ребенком, что он всегда может тебе доверять. Дай ему понять, что даже если он совершил ошибку или произошло что-то неприятное, его не отвергнут и он всегда сможет рассчитывать на твою поддержку.
ДОГОВОРИСЬ с ребенком о том, как действовать в чрезвычайной ситуации. Объясни, что здоровье и жизнь всегда важнее страха перед последствиями и что при необходимости нужно немедленно обращаться за помощью - звонить в Службу неотложной медицинской помощи или обращаться к взрослому, которому можно доверять.
Ребенок, возможно, не всегда захочет с тобой разговаривать. Но он должен знать, что ты всегда готов его выслушать. Не откладывай этот разговор на завтра.