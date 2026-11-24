Одновременно переход необходимо согласовать с обновлением подвижного состава и ходом реализации Rail Baltica, чтобы максимально эффективно использовать уже сделанные инвестиции в существующую железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. При этом на сроки дальнейшего перехода и его преимущества существенное влияние окажут темпы и этапы реализации проекта Rail Baltica, в том числе его второй очереди, а также доступное финансирование.