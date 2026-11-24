Для перехода Латвии на европейскую колею железной дороги потребуются многие миллиарды евро
В Латвии представлено исследование экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и Международного транспортного форума (ITF) о возможном переходе существующей железнодорожной сети Латвии и Эстонии с ширины колеи 1520 мм на европейский стандарт – 1435 мм. Сумма для полного перехода нужна огромная.
Параллельное строительство
По итогам оценки возможных сценариев перехода и технических решений проект Rail Baltica определен в качестве основы для развития будущей железнодорожной сети европейского стандарта с шириной колеи 1435 мм в Латвии и Эстонии. Для большинства железнодорожных коридоров Латвии наиболее подходящим первоначальным решением признано строительство новых путей с шириной колеи 1435 мм параллельно существующим путям с колеей 1520 мм. Такой подход позволит постепенно расширять железнодорожную сеть европейского стандарта, одновременно сохраняя в переходный период действующую сеть для пассажирских и грузовых перевозок.
В исследовании в качестве приоритетных направлений в Латвии рассмотрены пять потенциальных железнодорожных коридоров. Наиболее стратегически значимым для дальнейшего изучения признан коридор Вангажи – Цесис – Валмиера – Валка/Валга, который позволит укрепить железнодорожное сообщение между Латвией и Эстонией, повысить мобильность пассажиров, обеспечить совместимость с европейской железнодорожной сетью, а также повысить устойчивость транспортной системы и военную мобильность.
Высокую оценку получили также коридоры Иецава – Елгава – Тукумс – Вентспилс и Рига – Елгава – Мейтене. По степени значимости за ними следуют коридоры Саласпилс – Крустпилс – Даугавпилс – Турмантас и Иецава – Елгава – Лиепая. При этом развитие трансграничного сообщения в направлении Литвы необходимо согласовывать с дальнейшими решениями Литвы о развитии собственной железнодорожной сети.
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Два этапа
Исследование предусматривает переход в два этапа. На первом этапе, примерно до 2050 года, приоритет предлагается отдать направлениям Вангажи – Цесис – Валмиера – Валка/Валга, Саласпилс – Крустпилс – Даугавпилс и Рига – Елгава. Развитие направления на Валгу необходимо согласовать с Эстонией, тогда как направления на Даугавпилс и Елгаву имеют большое значение для железнодорожной сети Латвии независимо от дальнейшего развития железных дорог в Литве.
Продление трансграничных линий в направлении Литвы предлагается рассмотреть на следующем этапе, ориентировочно к 2060 году. Эти сроки являются расчетными предположениями, использованными при моделировании в рамках исследования.
Огромные вложения
Исследование также показывает, что переход на европейский стандарт железнодорожной колеи потребует огромных финансовых вложений, которые, по предварительным оценкам, могут достичь примерно 17,5 млрд евро. Поэтому не рекомендуется рассматривать переход всей железнодорожной сети как единый инвестиционный проект, реализуемый одновременно. В дальнейшем переход следует планировать как поэтапный процесс с учетом приоритетов, прежде всего более подробно изучив наиболее стратегически значимые коридоры.
Одновременно переход необходимо согласовать с обновлением подвижного состава и ходом реализации Rail Baltica, чтобы максимально эффективно использовать уже сделанные инвестиции в существующую железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. При этом на сроки дальнейшего перехода и его преимущества существенное влияние окажут темпы и этапы реализации проекта Rail Baltica, в том числе его второй очереди, а также доступное финансирование.
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