Ринкевич в Нью-Йорке назвал сроки возможного перелома в войне России против Украины
Война России против Украины в следующем году может достичь переломного момента, который приведет к поражению Москвы. Такое мнение президент Латвии Эдгар Ринкевич высказал в понедельник в интервью агентству Reuters, указав на ухудшение экономической ситуации в России и растущее международное давление.
Эдгар Ринкевич, находящийся с визитом в США, где в рамках ротационного председательства Латвии возглавляет Совет Безопасности ООН, признал, что, по его мнению, Москва не заинтересована в реальном завершении войны. Вероятнее всего, переговоры о прекращении огня Россия использует как прикрытие для продолжения боевых действий.
Украина сталкивается с "идеальным штормом": суровой зимой, усиленными российскими ударами по энергетической инфраструктуре и все более интенсивными атаками на гражданские объекты. Однако Европа готова помогать Киеву военной и финансовой поддержкой. Кроме того, Украина уже неоднократно демонстрировала свою способность выдерживать тяжелые испытания, отметил латвийский президент.
"Если мы видим, что Украина выживает как в военном, так и в экономическом отношении, а я уверен, что Украина выживет, то переломный момент может наступить в следующем году - следующей весной или следующим летом", - считает Ринкевич.
По его словам, наряду с давлением на российскую экономику усиливается и политическое единство в вопросе необходимости завершить войну. "Число стран, оказывающих давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной, летом или в следующем году", - заявил президент, добавив, что война распространяет свое влияние за пределы зоны непосредственных боевых действий.
Ринкевич также выразил обеспокоенность усилением гибридных действий России против европейских государств. Речь идет о нарушениях воздушного пространства, кибератаках и диверсиях.
"До сих пор Россия старалась не переходить красную линию, которая привела бы к применению 5-й статьи НАТО и обязала бы страны альянса оказать друг другу помощь. Однако она становится все более наглой", - отметил президент Латвии.
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"Судя по тому, что мы видим сейчас, Россия очень, очень осторожна, чтобы не переступить этот порог. В то же время наблюдается и другая тенденция: в России растет готовность идти на риск", - добавил Ринкевич.
По его словам, с 2022 года резко увеличилось число диверсий, поджогов и нападений на организации, поддерживающие Украину.
Недавние гибридные инциденты в Германии, Испании и странах Балтии осложнили принятие решений о соразмерном ответе. Вместе с тем европейские разведывательные службы улучшают сотрудничество и координацию действий, а в некоторых случаях им удается предотвращать нападения, рассказал президент.
Он также сообщил, что в понедельник Латвия в очередной раз вызвала российского посла в связи с недавними атаками России, подчеркнув важность публичного осуждения подобных действий.
В то же время европейские страны отвечают на провокации Москвы "более широким сотрудничеством, более активным обменом разведывательной информацией и большей взаимной поддержкой". "Это результат очень хорошего сотрудничества между разведывательными службами и контрразведкой. Проблема всегда заключается в том, что у тебя есть очень умелый противник, который тоже использует новые способы проверить тебя и попытаться атаковать. И это непрерывная борьба", - заявил Ринкевич.