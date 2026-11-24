В то же время европейские страны отвечают на провокации Москвы "более широким сотрудничеством, более активным обменом разведывательной информацией и большей взаимной поддержкой". "Это результат очень хорошего сотрудничества между разведывательными службами и контрразведкой. Проблема всегда заключается в том, что у тебя есть очень умелый противник, который тоже использует новые способы проверить тебя и попытаться атаковать. И это непрерывная борьба", - заявил Ринкевич.