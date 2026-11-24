У авиакомпании Ryanair есть хорошие новости для латвийских путешественников
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в рождественский период обеспечит дополнительные рейсы в Ригу и из Риги, предложив более 18 000 дополнительных мест, сообщили в авиакомпании.
В аэропорту "Рига" сообщили, что Ryanair ежегодно в праздничный период увеличивает частоту полетов на самых востребованных у путешественников маршрутах. В этом году с середины декабря до начала января авиакомпания запланировала увеличение количества рейсов на нескольких маршрутах.
В праздничный период больше рейсов будет, например, в Малагу, Стокгольм, Краков, Рим, Лондон, Манчестер, Ист-Мидлендс и Милан. По сравнению с началом декабря, в предпраздничный и праздничный период авиакомпания запланировала дополнительно около 90 рейсов, предлагая путешественникам примерно на 18 000 мест больше.
Ryanair прогнозирует, что в этот рождественский сезон на рейсах в Латвию и из нее перевезет более 92 000 пассажиров. Дополнительные рейсы обеспечиваются в ответ на высокий спрос на поездки в рождественский период.