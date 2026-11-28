Отдельную программу организаторы предусмотрели для семей с детьми. С 5 декабря по 3 января в Дзинтарском лесопарке будет работать домик Деда Мороза, где маленькие посетители смогут встретиться с главным рождественским волшебником, принять участие в мастер-классах, играх и творческих занятиях вместе с гномами. По выходным здесь также будет работать рождественская ярмарка.