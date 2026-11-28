Такого в Юрмале еще не было! Сегодня здесь зажгут гигантскую елку и откроют Фестиваль света
Сегодня, 28 ноября, Юрмала превратится в настоящий рождественский город. Здесь впервые зажгут самую высокую праздничную елку в истории курорта, откроют променад из 217 украшенных елочек и представят масштабные световые инсталляции. Гостей также ждут бесплатные концерты известных латвийских музыкантов, праздничная ярмарка и развлечения для всей семьи.
Самая высокая рождественская елка в истории Юрмалы
Главным событием сегодняшнего праздника станет торжественное зажжение 18-метровой рождественской елки. Это самая высокая праздничная елка за всю историю Юрмалы. Для нее разработано особое оформление, вдохновленное латышскими народными орнаментами и тесной связью курортного города с морем.
Основу украшений составляют декоративные элементы, сплетенные из разноцветных нитей. Среди них - звезды различных форм и их стилизованные изображения, напоминающие традиционные народные узоры. Каждый орнамент изготовлен вручную, а для его подсветки используются специальные технологические решения.
Особую роль в оформлении играет световая сеть, опоясывающая елку. По замыслу авторов, она символизирует море, которое является неотъемлемой частью Юрмалы. Переплетение декоративных элементов и игра света создадут ощущение легкости и движения, а объемные светящиеся украшения подчеркнут силуэт дерева.
Днем необычное оформление можно будет рассмотреть как вблизи, так и издалека, а с наступлением темноты елка преобразится благодаря специально разработанной подсветке.
Когда зажгут елку и кто выступит?
Торжественное зажжение главной елки состоится сегодня, 28 ноября, в 16:30. Одновременно в Юрмале официально откроется Фестиваль света, который продлится до 10 января 2027 года. Праздничная программа начнется в 15:00, а главные мероприятия пройдут в Майори.
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В 15:30 на парковке Майори выступит Интарс Бусулис вместе с Abonementa orķestris, а в 17:00 на сцену выйдет популярная группа Bermudu divstūris.
Для маленьких посетителей подготовлена отдельная музыкальная программа Ukulele. Представления состоятся в Юрмальском культурном центре в 13:00 и 15:00.
На улице Йомас в течение дня будут работать праздничная ярмарка и творческие мастерские. Музыкальные выступления также пройдут на двух специально оборудованных небольших сценах.
217 украшенных елочек создадут самый длинный рождественский променад в Латвии
Еще одной достопримечательностью сегодняшнего праздника станет самый длинный в Латвии рождественский променад из маленьких елочек. На улицах Йомас и Турайдас можно будет увидеть 217 украшенных деревьев. Каждая елочка получит собственное оформление, отражающее творческие идеи ее авторов.
Над украшениями работали жители Юрмалы, известные личности, создатели интернет-контента, предприниматели, представители культуры и образования, а также городские учреждения и организации.
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Праздничный променад станет своеобразной выставкой творческих работ под открытым небом, где каждое дерево будет отличаться от остальных.
Фасады зданий оживут, а лесопарк озарят лазеры
Сегодня в 17:00 состоится премьера масштабных световых и мультимедийных инсталляций. Фасады Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала "Дзинтари" превратятся в огромные экраны для трехмерных видеопроекций. На каждом здании покажут отдельную визуальную историю.
Смотровую башню в Дзинтарском лесопарке украсят мультимедийные лазерные инсталляции, создающие необычные световые эффекты.
Световые проекции и инсталляции будут доступны для просмотра ежедневно с 17:00 до 21:00 на протяжении всего фестиваля, до 10 января.
В Дзинтари откроется интерактивный сад света
С 12 декабря по 3 января в Дзинтарском лесопарке появится еще одна необычная праздничная достопримечательность - зимний сад света Sapņi. Это будет интерактивная прогулочная тропа, где посетители смогут самостоятельно активировать световые объекты и инсталляции.
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Визуальные образы для сада создала мультимедийная художница Анна Мелдрая. Благодаря ее работам обычная прогулка по зимнему лесу превратится в необычное световое путешествие.
Домик Деда Мороза, праздничный поезд и бесплатные экскурсии
Отдельную программу организаторы предусмотрели для семей с детьми. С 5 декабря по 3 января в Дзинтарском лесопарке будет работать домик Деда Мороза, где маленькие посетители смогут встретиться с главным рождественским волшебником, принять участие в мастер-классах, играх и творческих занятиях вместе с гномами. По выходным здесь также будет работать рождественская ярмарка.
Праздничная атмосфера распространится и на городской транспорт. Уже сегодня по Юрмале начнет курсировать специально украшенный рождественский автобус, а один из вагонов поезда Vivi на юрмальском маршруте преобразится к праздникам.
Кроме того, с 5 декабря по 10 января желающие смогут принять участие в бесплатных экскурсиях с гидом по центру Юрмалы, во время которых познакомятся с историей и архитектурой курортного города.
Фестиваль света пройдет с 28 ноября 2026 года по 10 января 2027 года. Световые проекции и инсталляции можно будет увидеть ежедневно с 17:00 до 21:00. Подробная программа мероприятий, расписание концертов и информация о расположении праздничных объектов опубликованы на официальном сайте gaismasfestivals.lv.