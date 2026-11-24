Больше никаких пересадок: из Риги запускают рейсы в еще одну европейскую столицу
С весны 2027 года у жителей Латвии появится новая возможность для путешествий по Европе. Авиакомпания Luxair впервые запустит прямое авиасообщение между Ригой и Люксембургом, избавив пассажиров от необходимости летать с пересадками.
С 3 мая 2027 года авиакомпания Luxair начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Люксембург - Рига. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам - до конца октября 2027 года.
Новый маршрут дополнит сеть регулярных направлений Рижского аэропорта и предоставит пассажирам более удобные возможности для путешествий между двумя странами - как с туристическими и деловыми целями, так и для посещения друзей и родственников.
Открытие прямого авиасообщения стало результатом многолетних переговоров между аэропортом и перевозчиком. Решение связано с устойчивым и растущим спросом на более быстрое и удобное сообщение между Ригой и Люксембургом, особенно в летний сезон. До сих пор пассажиры могли путешествовать между двумя столицами только с пересадками в аэропортах других европейских стран.
Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня отметила, что приход новой авиакомпании всегда является важным событием.
Коммерческий директор Luxair Томас Фишер подчеркнул, что новое направление позволит пассажирам авиакомпании познакомиться с Балтийским регионом. По его словам, на маршруте будут использоваться новые самолеты Embraer E195-E2, обеспечивающие высокий уровень комфорта и характерное для Luxair качество обслуживания.
Билеты на прямые рейсы между Люксембургом и Ригой поступили в продажу 24 ноября 2026 года. Приобрести их можно на официальном сайте Luxair и через другие каналы продажи.
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Ранее сообщалось, что в Рижском аэропорту началась подготовка к масштабному расширению пассажирского терминала, которое продлится до 2030 года. В ближайшие годы пассажиров ждут серьезные изменения: привычные подъезды к аэропорту перестроят, часть парковки исчезнет, а подъезд к залу вылета на втором этаже станет недоступен. При этом аэропорт продолжит работу в обычном режиме.