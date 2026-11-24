Открытие прямого авиасообщения стало результатом многолетних переговоров между аэропортом и перевозчиком. Решение связано с устойчивым и растущим спросом на более быстрое и удобное сообщение между Ригой и Люксембургом, особенно в летний сезон. До сих пор пассажиры могли путешествовать между двумя столицами только с пересадками в аэропортах других европейских стран.