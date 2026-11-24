В следующем году будет сразу пять месяцев с необычной календарной особенностью
В 2027 году жителей Латвии ждет любопытная календарная особенность: сразу в пяти месяцах будет по пять пятниц, а три месяца смогут похвастаться пятью субботами и пятью воскресеньями.
В каких месяцах будет по пять пятниц?
Согласно календарю на 2027 год, пять пятниц выпадут на январь, апрель, июль, октябрь и декабрь. При этом два месяца - январь и октябрь - окажутся особенно интересными: в каждом из них будет не только пять пятниц, но и пять суббот и пять воскресений. Это объясняется тем, что оба месяца начинаются в пятницу и состоят из 31 дня. В результате пятница, суббота и воскресенье повторяются в них по пять раз.
Любопытно и то, что сам 2027 год начнется и закончится в пятницу. Первой пятницей станет 1 января, а последней - 31 декабря. Всего за год наберется 53 пятницы, тогда как каждый из остальных дней недели встретится по 52 раза.
Три месяца с десятью обычными выходными
Еще одна особенность 2027 года связана с количеством суббот и воскресений. Сразу в трех месяцах - январе, мае и октябре - будет по пять полных выходных пар, то есть по десять обычных выходных дней. Однако с учетом государственных праздников январь и май окажутся еще привлекательнее.
В январе к десяти субботам и воскресеньям добавится 1 января, когда в Латвии отмечают Новый год. Поскольку праздник выпадает на пятницу, жители страны смогут отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 января. Всего в январе получится 11 нерабочих дней.
Читайте продолжение после рекламы
В мае также будет десять суббот и воскресений. Кроме того, 4 мая, когда Латвия отмечает День восстановления независимости, выпадет на вторник. Это означает, что для работников с обычной пятидневной неделей в мае тоже будет 11 нерабочих дней.
Чем еще интересен календарь 2027 года?
Октябрь станет третьим месяцем с десятью обычными выходными, однако дополнительных государственных праздничных дней в нем не будет. Зато любители коротких поездок получат пять отдельных уик-эндов, которые можно использовать для отдыха. Свои преимущества будут и у декабря. Хотя в нем окажется только четыре субботы и четыре воскресенья, два государственных праздника выпадут на пятницы.
Так, 24 декабря, в Сочельник, начнутся трехдневные рождественские выходные, которые продлятся до 26 декабря. А 31 декабря, в канун Нового года, также будет пятницей, поэтому завершить 2027 год удастся еще одним трехдневным отдыхом - с 31 декабря по 2 января 2028 года.