Согласно календарю на 2027 год, пять пятниц выпадут на январь, апрель, июль, октябрь и декабрь. При этом два месяца - январь и октябрь - окажутся особенно интересными: в каждом из них будет не только пять пятниц, но и пять суббот и пять воскресений. Это объясняется тем, что оба месяца начинаются в пятницу и состоят из 31 дня. В результате пятница, суббота и воскресенье повторяются в них по пять раз.