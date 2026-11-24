Выступление иранской певицы с непокрытой головой обернулось унизительным наказанием - ее высекли плетью
74 удара плетью за выступление без хиджаба: в Иране привели в исполнение жестокий приговор в отношении известной певицы и четырех мужчин из ее команды, сообщает BBC.
Власти Ирана подвергли порке известную певицу Парсту Ахмади, а также четырех участников ее музыкальной группы и съемочной команды: каждый из них получил по 74 удара плетью. Причиной наказания стало выступление Ахмади без хиджаба. По сообщению адвокатов, экзекуция прошла в городе Кум, где в 2024 году состоялся концерт, транслировавшийся в прямом эфире на канале певицы в YouTube и привлекший внимание властей.
Тогда 29-летняя Ахмади выступила в платье с обнаженными плечами и с непокрытой головой. Иранские законы запрещают женщинам публично петь и обязывают их носить хиджаб и закрытую одежду. В июне этого года уголовный суд в Куме признал Ахмади и еще восемь человек виновными в "оскорблении общественной нравственности" путем публикации "непристойных и неприличных материалов". Подсудимые отвергли обвинения.
Порка не была публичной. Помимо 74 ударов плетью, осужденным на два года запретили записывать видео- и аудиоматериалы, а также выезжать из страны.
Приговор вызвал волну осуждения со стороны иранских деятелей искусства и правозащитников. Они подчеркнули, что порка представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, нарушающее международный запрет на пытки. "Мы сделали все возможное, чтобы добиться отмены приговора или хотя бы смягчения наказания, либо отсрочки его исполнения, но ничего не получилось, — сказал один из адвокатов. — Сотрудники соответствующего подразделения настояли на том, чтобы наказание было приведено в исполнение немедленно".
Читайте продолжение после рекламы
"Порка Парасту Ахмади за то, что она поет и одевается так, как считает нужным, — вопиющее нарушение ее основных прав и пугающее свидетельство решимости иранских властей подавлять свободы женщин и жестоко наказывать каждого, кто осмеливается бросить вызов их дискриминационным законам и политике", — заявила Бахар Гандехари, директор по правозащитной деятельности базирующегося в США Центра по правам человека в Иране (CHRI).
Согласно иранскому законодательству, основанному на принятом в стране толковании шариата, женщины и девочки, достигшие половой зрелости, обязаны покрывать волосы хиджабом и носить длинную свободную одежду, скрывающую очертания фигуры.