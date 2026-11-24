Приговор вызвал волну осуждения со стороны иранских деятелей искусства и правозащитников. Они подчеркнули, что порка представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, нарушающее международный запрет на пытки. "Мы сделали все возможное, чтобы добиться отмены приговора или хотя бы смягчения наказания, либо отсрочки его исполнения, но ничего не получилось, — сказал один из адвокатов. — Сотрудники соответствующего подразделения настояли на том, чтобы наказание было приведено в исполнение немедленно".