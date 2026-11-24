Исследование выявило интересные отличия в физической подготовке детей в Латвии и в Европе
Исследователи Рижского университета имени Страдиня (RSU) в рамках организованного Латвийским олимпийским комитетом (LOK) проекта провели тестирование физической подготовленности детей. Общий вывод сделан следующий: сильные руки, но необходимо развивать скоростно-силовые способности.
Прыгучесть надо улучшать
В ходе пилотного исследования были собраны данные более 300 латвийских школьников в возрасте от 10 до 14 лет. У детей измеряли скоростно-силовые способности (тест на вертикальный прыжок с помощью оборудования Opto-jump) и силу кистевого захвата (кистевая динамометрия).
Сравнив полученные результаты с международными исследованиями физической подготовки европейских детей, ученые пришли к выводу, что показатели силы кистевого захвата латвийских школьников в целом соответствуют среднеевропейскому уровню, а в отдельных возрастных группах даже превышают его. Однако результаты латвийских школьников в тесте на вертикальный прыжок ниже среднеевропейских показателей, что явно свидетельствует о необходимости уделять больше внимания развитию скоростно-силовых способностей в ходе повседневной физической активности и тренировок детей.
Отстают от среднеевропейских показателей
В возрасте 10–11 лет существенных различий в физических показателях девочек и мальчиков не наблюдается. Наиболее широко в исследовании была представлена группа 11-летних школьников, а число участников в возрасте 10 лет было небольшим, поэтому данные по этой возрастной группе следует оценивать с осторожностью. Среди 10-летних детей и девочки (в среднем 20–21 кг против 14–17 кг в Европе), и мальчики (19 кг против 15–18 кг) продемонстрировали большую силу рук, чем их европейские сверстники. Однако высота вертикального прыжка у мальчиков оказалась меньше (15 см против 20–21 см). В возрасте 11 лет сила рук как у девочек (19–20 кг), так и у мальчиков (20–21 кг) соответствует европейским показателям, однако в вертикальных прыжках у детей обоих полов начинает наблюдаться небольшое отставание.
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В возрасте 12 лет показатели силы рук остаются на хорошем уровне – у девочек они достигают 21–24 кг (в Европе в среднем 22 кг), а у мальчиков – 23–24 кг (в Европе – 23 кг). Между тем в вертикальных прыжках как девочки (20 см против 22–24 см), так и мальчики (22 см против 24–26 см) уже заметно отстают от среднеевропейских показателей.
Наиболее существенные различия между мальчиками и девочками проявляются с 13 лет, что совпадает с периодом полового созревания и быстрого роста мышечной силы, особенно у мальчиков. В этом возрасте значительно увеличивается сила ведущей руки: у 13-летних девочек она достигает 25–27 кг (в Европе – 24 кг), у мальчиков – 28–30 кг (в Европе – 28 кг). В возрасте 14 лет сила рук у девочек составляет 25–28 кг (в Европе – 26 кг), а у мальчиков – 33–35 кг (в Европе – 34 кг). Несмотря на хорошие показатели мышечной силы рук, результаты вертикальных прыжков в возрасте 13 и 14 лет по-прежнему ниже европейской нормы (у 14-летних девочек – 22 см против 27 см в Европе, у мальчиков – 26 см против 28 см).