В возрасте 10–11 лет существенных различий в физических показателях девочек и мальчиков не наблюдается. Наиболее широко в исследовании была представлена группа 11-летних школьников, а число участников в возрасте 10 лет было небольшим, поэтому данные по этой возрастной группе следует оценивать с осторожностью. Среди 10-летних детей и девочки (в среднем 20–21 кг против 14–17 кг в Европе), и мальчики (19 кг против 15–18 кг) продемонстрировали большую силу рук, чем их европейские сверстники. Однако высота вертикального прыжка у мальчиков оказалась меньше (15 см против 20–21 см). В возрасте 11 лет сила рук как у девочек (19–20 кг), так и у мальчиков (20–21 кг) соответствует европейским показателям, однако в вертикальных прыжках у детей обоих полов начинает наблюдаться небольшое отставание.