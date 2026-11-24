Убытки в миллионы евро: обнародованы последние финансовые данные airBaltic
Убытки авиакомпании airBaltic в процессе реструктуризации (Chapter 11), который был начат в США 14 сентября, к концу октября достигли 52,7 млн евро, в том числе в октябре убытки составили 34,3 млн евро при нетто-обороте 80,5 млн евро, свидетельствует неаудированный ежемесячный отчет airBaltic, поданный в суд США.
Операционные убытки авиакомпании в октябре составили 11,8 млн евро, операционные расходы - 92,3 млн евро. Из них 25,1 млн евро пришлось на топливо, 14,8 млн евро - на персонал, 13,7 млн евро - на износ и амортизацию, 13,3 млн евро - на аэропортовые, сервисные и аэронавигационные сборы, 5,7 млн евро - на квоты на выбросы.
Финансовые расходы составили 13 млн евро, а чистые убытки из-за колебаний валютных курсов - 9,5 млн евро.
Свободные денежные средства airBaltic за октябрь выросли с 46,5 млн до 65,3 млн евро. Общий остаток, включая средства с ограничениями на использование, в конце месяца составлял 68,7 млн евро.
Денежные поступления от основной деятельности составили 53,1 млн евро, выплаты - 71,2 млн евро. Таким образом, отток средств превысил поступления на 18,1 млн евро. При этом чистый приток средств от финансирования достиг 34,9 млн евро, еще 1,8 млн евро поступило в результате переводов между связанными компаниями. Сделки, сформировавшие приток от финансирования, в отчете не детализированы.
Что касается платежей за аренду самолетов и квоты на выбросы, выплаты не указаны, хотя в расчете прибыли и убытков соответствующие расходы составили 1,1 млн и 5,7 млн евро.
Общие обязательства airBaltic в конце октября составляли 1,931 млрд евро, активы - 1,562 млрд евро. Собственный капитал был отрицательным - минус 368,8 млн евро, в том числе обязательства по аренде достигли 807,3 млн евро, займы - 696,1 млн евро, долги поставщикам и прочие кредиторские задолженности - 233 млн евро.
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Обеспеченные обязательства, возникшие до начала процедуры Chapter 11, составляли 407,4 млн евро, приоритетные - 8,6 млн евро, необеспеченные - 1,32 млрд евро.
Обязательства, возникшие с начала процесса, составили в конце октября 194,6 млн евро. Просроченная задолженность по ним, без учета налогов, составляла около 1,7 млн евро. Просроченные налоговые платежи не указаны.
Расходы по статьям реструктуризации в октябре составили 9,3 млн евро. В подробном расчете прибыли и убытков эта статья отдельно не выделена и не добавлена к указанной сумме общих убытков.
В октябре airBaltic заплатила финансовому консультанту Seabury Global Aviation Advisors 3,9 млн евро за услуги, связанные с процедурой Chapter 11. Платежи другим поставщикам профессиональных услуг в этой категории не указаны. Еще около 113 000 евро авиакомпания заплатила за профессиональные услуги, не связанные непосредственно с процессом.
Убытки в октябре понесли и две другие компании группы, участвующие в Chapter 11, - ООО "Air Baltic Training" и ООО "Baltijas kravu centrs".
Убытки Air Baltic Training составили около 586 000 евро, а с начала процесса - 747 000 евро. Нетто-оборот учебного центра в октябре был отрицательным - около 16 400 евро, но причины в отчете не указаны. Поступления от основной деятельности центра составили около 344 000 евро. Денежные средства учебного центра за месяц сократились на 99,1% - с 2,03 млн до примерно 17 500 евро. Основной причиной стал чистый отток в результате переводов между связанными компаниями на сумму 1,84 млн евро. Их назначение и получатели в отчетах не указаны.
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Обязательства Air Baltic Training в конце октября составляли 3,7 млн евро, собственный капитал был положительным и составлял 1,2 млн евро. Обязательства, возникшие с начала Chapter 11, составили примерно 410 000 евро, а просроченные задолженности без учета налогов - приблизительно 59 500 евро. Нетто-оборот Baltijas kravu centrs в октябре составил 94 000 евро, убытки - в размере 106 000 евро. С начала процесса убытки компании достигли 181 000 евро.
Обязательства компании на конец октября составляли 3,1 млн евро, собственный капитал был отрицательным - минус 2,65 млн евро, а остаток денежных средств составил около 5430 евро. В октябре компания получила около 55 400 евро в виде переводов между связанными компаниями. Просроченных платежей по обязательствам, возникшим после начала процедуры Chapter 11, не указано.
Согласно консолидированному отчету трех компаний, их общий нетто-оборот в октябре составил 80,2 млн евро, убытки - 34,95 млн евро. Совокупные обязательства на конец месяца достигли 1,931 млрд евро, отрицательный собственный капитал - 370,3 млн евро.
С начала процесса Chapter 11 до конца октября штат трех компаний сократился на 63 человека, или 2,1%, - с 3010 до 2947 сотрудников. В самой airBaltic число работников уменьшилось на 55 (1,9%) до 2878, в Air Baltic Training - на восемь (15,1%) до 45 человек. В Baltijas kravu centrs штат не изменился и составлял 24 сотрудника.
Как сообщалось, 19 октября суд Южного округа Нью-Йорка по делам о неплатежеспособности утвердил структуру финансирования деятельности airBaltic в рамках процедуры debtor-in-possession (DIP) на сумму до 350 млн евро. Утвержденный механизм финансирования предусматривает первую часть финансирования в размере 175 млн евро, вторую часть до 125 млн евро и третью часть до 50 млн евро.
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airBaltic из первой части DIP-финансирования уже использовала 78,925 млн евро, чтобы выкупить восемь самолетов Airbus A220 и семь двигателей.
В целом airBaltic получила обязывающее обещание от финансовых организаций предоставить до 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности компании во время процесса Chapter 11.
В завершение процесса Chapter 11 предусмотрена разработка плана реорганизации, который должен будет утвердить суд. Планируется, что процесс может завершиться в середине 2027 года.