Убытки Air Baltic Training составили около 586 000 евро, а с начала процесса - 747 000 евро. Нетто-оборот учебного центра в октябре был отрицательным - около 16 400 евро, но причины в отчете не указаны. Поступления от основной деятельности центра составили около 344 000 евро. Денежные средства учебного центра за месяц сократились на 99,1% - с 2,03 млн до примерно 17 500 евро. Основной причиной стал чистый отток в результате переводов между связанными компаниями на сумму 1,84 млн евро. Их назначение и получатели в отчетах не указаны.