В Латвии арестовали мужчину, пристававшего к несовершеннолетней в междугороднем автобусе
В междугороднем автобусе мужчина длительное время прикасался к интимным частям тела несовершеннолетней пассажирки. Девушка смогла рассказать о случившемся водителю, который немедленно вызвал полицию.
21 ноября в Государственную полицию поступило сообщение от водителя междугороднего автобуса: один из пассажиров пристает к несовершеннолетней девушке. Полицейские остановили автобус в Калвенской волости Южно-Курземского края. На первых сиденьях они обнаружили несовершеннолетнюю пассажирку, а на другом месте находился мужчина 1990 года рождения.
Во время беседы с девушкой выяснилось, что в пути мужчина продолжительное время прикасался к ее интимным частям тела. Девушке также показалось, что сидевший рядом мужчина, возможно, занимался мастурбацией. Она старалась не смотреть в его сторону и пыталась заснуть. Однако затем все же встала и рассказала о происходящем водителю автобуса. Тот сразу же сообщил о случившемся в полицию.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. По факту произошедшего начат уголовный процесс о действиях сексуального характера, совершенных с целью удовлетворения полового влечения путем физического контакта с телом потерпевшего, если такие действия совершены в отношении несовершеннолетнего. На следующий день сотрудники полиции обратились в суд с просьбой избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство.
Ранее мужчина не был судим. Досудебное расследование продолжается.
Государственная полиция призывает детей и подростков не бояться обращаться за помощью, если кто-то нарушает их личные границы. Если человек прикасается к интимным частям тела, пристает, делает предложения или замечания сексуального характера либо своими действиями вызывает чувство опасности, об этом необходимо незамедлительно рассказать взрослому, которому ребенок доверяет, и сообщить в полицию.
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Полиция также призывает родителей регулярно обсуждать с детьми личные границы, вопросы безопасности и поведение в ситуациях, когда они чувствуют угрозу, дискомфорт или неуверенность. Дети должны знать, что им не нужно молчать, стыдиться или бояться рассказывать о пережитом, даже если обидчик - знакомый человек. Важно, чтобы в семье была безопасная атмосфера, основанная на доверии, в которой ребенок не боится говорить о любых ситуациях и знает, что его выслушают и поддержат, а не осудят.
В Государственной полиции напоминают: никто не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.