Полиция также призывает родителей регулярно обсуждать с детьми личные границы, вопросы безопасности и поведение в ситуациях, когда они чувствуют угрозу, дискомфорт или неуверенность. Дети должны знать, что им не нужно молчать, стыдиться или бояться рассказывать о пережитом, даже если обидчик - знакомый человек. Важно, чтобы в семье была безопасная атмосфера, основанная на доверии, в которой ребенок не боится говорить о любых ситуациях и знает, что его выслушают и поддержат, а не осудят.