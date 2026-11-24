На портале электронных услуг Рижского самоуправления жители столицы могут зарегистрировать ребенка в очереди в детский сад, подать заявку на получение э-карты школьника, узнать информацию о налоге на недвижимость, оплатить муниципальную пошлину за содержание собаки и воспользоваться другими услугами. Через интернет также можно подавать различные заявления, участвовать в общественных обсуждениях и получать информацию о работе самоуправления.