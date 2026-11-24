Рига потеряла 28 позиций в мировом рейтинге ООН и уступила Таллину и Вильнюсу
Организация Объединенных Наций (ООН) представила новый мировой рейтинг городов по уровню развития электронных услуг. Рига не только уступила обеим соседним балтийским столицам, но и заметно ухудшила свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием.
19 ноября ООН опубликовала исследование UN E-Government Survey 2026, посвященное развитию электронного управления в мире. Оно проводится каждые два года и позволяет оценить, насколько активно государства и местные самоуправления используют цифровые технологии для предоставления услуг населению.
В рамках исследования эксперты отдельно оценили развитие электронных услуг в 194 городах мира. При составлении рейтинга учитывались не только возможности получения муниципальных услуг через интернет, но и доступность информации, качество цифровой инфраструктуры и возможности участия жителей в управлении городом.
Рига оказалась последней среди балтийских столиц
Согласно данным исследования ООН, Рига заняла 49-е место в мировом рейтинге, получив 0,8515 балла из одного возможного. Вильнюс расположился на 37-м месте с результатом 0,8911, а Таллин вошел в десятку мировых лидеров, разделив девятую строчку с Сингапуром. Показатель эстонской столицы составил 0,9802 балла.
Ригу также опередили Варшава, Стокгольм, Хельсинки, Осло, Прага и Братислава. Вместе с тем все три балтийские столицы вошли в категорию городов с очень высоким уровнем развития электронных услуг.
За два года Рига потеряла 28 позиций
В предыдущем исследовании ООН за 2024 год Рига занимала 21-е место в мире с результатом 0,8125 балла. За два года латвийская столица опустилась сразу на 28 позиций.
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Сам показатель Риги вырос. Поэтому снижение позиции в рейтинге не обязательно свидетельствует об ухудшении качества электронных услуг. На результаты могли повлиять развитие цифровых сервисов в других городах и изменения в методике оценки. Таллин в 2024 году и вовсе возглавлял мировой рейтинг, разделив первое место с Мадридом.
В чем Рига уступает соседям?
В общей сложности эксперты ООН оценивали городские электронные сервисы по 101 показателю. Наиболее заметное отставание Риги от соседних столиц наблюдается непосредственно в сфере предоставления услуг через интернет. По этому критерию латвийская столица набрала 71,1% от максимально возможной оценки, тогда как Вильнюс - 84,2%, а Таллин - 97,4%.
Уступает Рига соседям и в сфере содействия цифровой грамотности. Здесь ее показатель составил 80%, Вильнюса - 90%, а Таллина - 100%. По доступности информации Рига и Вильнюс получили одинаковые оценки - 93,5%, тогда как Таллин набрал 96,8%.
Вместе с тем по отдельным направлениям Рига получила максимальные оценки. Речь идет об организации электронного управления, цифровой инфраструктуре и возможностях участия жителей в муниципальном управлении. По двум последним критериям латвийская столица даже опередила Вильнюс.
Какие услуги рижане могут получить через интернет?
На портале электронных услуг Рижского самоуправления жители столицы могут зарегистрировать ребенка в очереди в детский сад, подать заявку на получение э-карты школьника, узнать информацию о налоге на недвижимость, оплатить муниципальную пошлину за содержание собаки и воспользоваться другими услугами. Через интернет также можно подавать различные заявления, участвовать в общественных обсуждениях и получать информацию о работе самоуправления.
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Исследование ООН оценивает не только наличие электронных сервисов, но и возможности полноценного получения услуг в цифровом формате, доступность информации и взаимодействие жителей с местными властями.
Какие города стали мировыми лидерами?
В этом году сразу шесть городов получили максимально возможную оценку и разделили первое место в мировом рейтинге. Это Вена, Мадрид, Дубай, Эр-Рияд, Манама и Сан-Паулу.
Седьмое место разделили Нью-Йорк и Рейкьявик, девятое - Таллин и Сингапур. На 11-м месте оказался Киев, а на 12-м расположились сразу восемь городов, среди которых Лондон, Копенгаген, Москва, Токио и Тель-Авив.
Согласно официальному сообщению ООН, за последние два года число городов с очень высоким уровнем развития электронных услуг увеличилось с 42 до 68.