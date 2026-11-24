Время пессимизма: больше половины жителей Латвии ждут ухудшения ситуации в экономике
Жители Балтии все пессимистичнее смотрят на экономическое будущее. В Латвии уже 57% жителей ожидают ухудшения ситуации в ближайшие три месяца, а каждый пятый опасается резкого экономического спада. При этом в Эстонии и Литве настроения еще тревожнее.
В Латвии 57% жителей ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшие три месяца. В июле таких респондентов было значительно меньше - 44%. Одновременно заметно сократилась доля тех, кто рассчитывает на стабильность экономики. Если в июле такого мнения придерживались 50% опрошенных, то в октябре - только 36%.
При этом число оптимистов осталось неизменным: как в июле, так и в октябре улучшения экономической ситуации ожидали лишь 7% участников опроса.
Более осторожными стали прогнозы жителей всех возрастных групп. Особенно заметно это среди пенсионеров и людей в возрасте около 40 лет. Самые значительные изменения произошли в настроениях молодежи. В октябре небольшого экономического спада ожидали 40% молодых респондентов, тогда как в июле таких было 26%.
В Эстонии и Литве настроения еще пессимистичнее
Хотя во всех трех странах Балтии жители стали хуже оценивать перспективы экономики, латвийцы по-прежнему настроены сравнительно оптимистичнее соседей.
В Литве ухудшения экономической ситуации в ближайшие три месяца ожидают 68% опрошенных. По сравнению с июлем этот показатель вырос на 32 процентных пункта. Доля литовцев, которые опасаются резкого экономического спада, увеличилась с 7% до 22%. Более осторожные ожидания наблюдаются во всех возрастных группах, особенно среди жителей в возрасте около 30 лет и пенсионеров. Примерно 70% респондентов в каждой из этих групп прогнозируют ухудшение экономической ситуации.
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В Эстонии пессимизм еще сильнее. Ухудшения экономики ожидают 73% опрошенных - это самый высокий показатель среди стран Балтии. По сравнению с июлем он увеличился на 21 процентный пункт. Кроме того, 33% жителей Эстонии прогнозируют резкий экономический спад. При этом доля тех, кто рассчитывает на сохранение экономической стабильности, сократилась до 20%.
Экономика Латвии восстанавливается, несмотря на опасения жителей
Председатель правления и исполнительный директор банка Citadele Рута Эжерскене отмечает, что, несмотря на растущую осторожность населения, показатели латвийской экономики в этом году свидетельствуют о постепенном восстановлении.
Во втором квартале 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый быстрый экономический рост за последние четыре года.
Положительные тенденции наблюдаются также в обрабатывающей промышленности и розничной торговле. Этому способствуют улучшение ситуации на экспортных рынках и постепенное восстановление потребительских расходов.
В то же время геополитическая неопределенность и рост цен на энергоресурсы по-прежнему создают серьезные риски. По словам Эжерскене, главная задача на ближайшее время - сохранить темпы экономического роста и добиться того, чтобы положительная динамика укрепляла уверенность жителей и предпринимателей в будущем. Глава Citadele также обращает внимание на то, что ожидания населения играют важную роль в развитии экономики. Именно они влияют на решения людей о повседневных расходах, крупных покупках и накоплениях. Когда неопределенность возрастает, жители могут откладывать приобретение дорогостоящих товаров и предпочитать укреплять свои финансовые резервы. Это, в свою очередь, влияет на спрос в различных отраслях, в том числе в розничной торговле и сфере услуг.
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Поэтому предприятиям становится все важнее следить за изменениями потребительских привычек и соответственно корректировать инвестиционные планы и стратегии развития. При этом фактическое влияние настроений населения на экономический рост будет зависеть также от ситуации с занятостью, динамики заработных плат и покупательной способности жителей, отмечает Эжерскене.
Опрос банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел в октябре 2026 года. В каждой из трех стран Балтии онлайн опросили более 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.