В то же время геополитическая неопределенность и рост цен на энергоресурсы по-прежнему создают серьезные риски. По словам Эжерскене, главная задача на ближайшее время - сохранить темпы экономического роста и добиться того, чтобы положительная динамика укрепляла уверенность жителей и предпринимателей в будущем. Глава Citadele также обращает внимание на то, что ожидания населения играют важную роль в развитии экономики. Именно они влияют на решения людей о повседневных расходах, крупных покупках и накоплениях. Когда неопределенность возрастает, жители могут откладывать приобретение дорогостоящих товаров и предпочитать укреплять свои финансовые резервы. Это, в свою очередь, влияет на спрос в различных отраслях, в том числе в розничной торговле и сфере услуг.