Население Латвии все активнее стало страховать свое жилье от военных рисков
Все больше предприятий и жителей Латвии страхуют свое имущество от рисков, связанных с военными и другими политическими конфликтами. Общая стоимость застрахованного от таких рисков имущества уже достигла 6,3 млрд евро, сообщает страховая компания BALTA.
Общая стоимость застрахованного в BALTA от рисков политических конфликтов имущества предприятий составляет 336 млн евро, а частного жилья – превышает 6 млрд евро.
Среди застрахованных объектов – магазины и офисные здания, многоквартирные дома, имущество сельскохозяйственных предприятий, особенно зерносушилки, а также автосервисы, медицинские учреждения, нефтяные терминалы и различные производства.
Стоимость застрахованного имущества одного предприятия варьируется от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов евро. Больше всего страховых полисов для предприятий с покрытием рисков политических конфликтов оформлено в Риге – 38% от общего числа, далее следуют Видземе – 29% и Латгалия – 19%.
Страховка предусматривает финансовую защиту имущества от определенных повреждений, вызванных военными беспилотниками, террористическими актами, боевыми действиями и другими событиями, связанными с политическими конфликтами.
Страховое покрытие распространяется не только на саму квартиру или частный дом, но и на застрахованное домашнее имущество и хозяйственные постройки. С момента появления такой услуги ею воспользовались не менее 40 тысяч владельцев жилья по всей Латвии, преимущественно заключив новые договоры страхования. Вместе с тем сотни клиентов включили риски политических конфликтов в уже действующие страховые полисы. Средняя страховая сумма для квартир составляет около 100 тысяч евро, для частных домов – 250 тысяч евро.
Читайте продолжение после рекламы
Страховое покрытие не распространяется на убытки, возникшие в результате войны между двумя или более военными сверхдержавами – США, Великобританией, Францией, Россией и Китаем.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Риге решили дополнительно защитить памятник Свободы - страховка теперь покрывает и военные риски.