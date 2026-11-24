Страховое покрытие распространяется не только на саму квартиру или частный дом, но и на застрахованное домашнее имущество и хозяйственные постройки. С момента появления такой услуги ею воспользовались не менее 40 тысяч владельцев жилья по всей Латвии, преимущественно заключив новые договоры страхования. Вместе с тем сотни клиентов включили риски политических конфликтов в уже действующие страховые полисы. Средняя страховая сумма для квартир составляет около 100 тысяч евро, для частных домов – 250 тысяч евро.