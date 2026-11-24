Вторым представителем правительства, сохранившим свой пост, стал министр внутренних дел Янис Домбрава (Нацобъединение), хотя многие работники системы внутренних дел не хотели видеть его на этом посту. В Сейме он работал еще с 10-го созыва, став в то время самым молодым депутатом в возрасте 22 лет. Его бюро возглавляет Эдгарс Кристапс Рупейкс, который всего три года назад окончил 64-ю Рижскую среднюю школу, а в настоящее время изучает право в Латвийском университете. Парламентским секретарем МВД стал однопартиец Домбравы Эдвинс Шноре, который был депутатом Сейма по списку Нацобъединения два предыдущих созыва.