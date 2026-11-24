Ближний круг: как формируются команды министров нового правительства
В новом правительстве Латвии большинство министров сменились, но некоторые сохранили свои посты. Тем временем постепенно формируются их команды: кто-то пригласил опытных политиков, а кто-то доверил руководство своим бюро совсем молодым специалистам.
В настоящее время в Латвии действуют 14 министерств, в том числе Министерство климата и энергетики, которое планируется ликвидировать. В четырех из них руководство после утверждения нового правительства не изменилось - это Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР), Министерство культуры, Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство обороны. Одна из министров предыдущего правительства впредь будет отвечать за другую отрасль, а остальные министры являются новичками. Постепенно приобретают очертания и бюро министров, которые назначают руководителей, советников и парламентских секретарей, сообщает Diena.
У руля МУУРР останется Эдгарс Таварс ("Объединенный список", ОС), который в 2014-2016 гг. был парламентским секретарем этого министерства, а затем - Министерства сообщения в 2016-2019 гг. Бюро Таварса возглавила Эвия Кениня, ранее работавшая консультантом фракции ОС в Сейме и руководителем отдела протокола при трех президентах. Парламентским секретарем министерства стал Айнарс Межулис, который баллотировался на выборах по списку ОС, а ранее представлял Союз зеленых и крестьян. В свое время он был мэром Смилтенского края, депутатом самоуправления и Сейма.
Вторым представителем правительства, сохранившим свой пост, стал министр внутренних дел Янис Домбрава (Нацобъединение), хотя многие работники системы внутренних дел не хотели видеть его на этом посту. В Сейме он работал еще с 10-го созыва, став в то время самым молодым депутатом в возрасте 22 лет. Его бюро возглавляет Эдгарс Кристапс Рупейкс, который всего три года назад окончил 64-ю Рижскую среднюю школу, а в настоящее время изучает право в Латвийском университете. Парламентским секретарем МВД стал однопартиец Домбравы Эдвинс Шноре, который был депутатом Сейма по списку Нацобъединения два предыдущих созыва.
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Также продолжит работу в новом правительстве министр обороны Райвис Мелнис, не представляющий ни одну из партий. Руководителем его бюро является Гуна Гаврилко, работающая в Министерстве обороны еще с 2013 года. Парламентский секретарь в списке сотрудников министерства пока не указан. Ранее эти обязанности исполняла Лиене Гатере ("Прогрессивные"), которая баллотировалась на выборах, но в Сейм не прошла.
Свое кресло в правительстве сохранил и министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение). Ранее парламентским секретарем министерства был его однопартиец Иварс Аболиньш, который вчера был избран председателем юридической комиссии Сейма. Руководителем бюро министра культуры является Ритварс Янсонс, в свое время занимавший должность замдиректора Музея оккупации. Ранее он был депутатом Сейма 12-го и 13-го созывов и Рижской думы.
Продолжит работу в правительстве и Илзе Индриксоне (Нацобъединение), но на другом посту. Ранее она возглавляла Министерство образования и науки, а сейчас в ее ведении будет Министерство благосостояния. На данный момент на сайте министерства не указаны ни руководитель бюро, ни парламентский секретарь - только госсекретарь Ингус Алликс, который занимает эту должность уже десять лет, а в самом министерстве работает еще дольше - с 1997 года