"Сейчас я темная лошадка": новый глава МИД Латвии рассказал о своих планах
Новый министр иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс признает, что предложение возглавить Министерство иностранных дел стало для него неожиданностью, однако он готов быстро укрепить свои позиции на международной дипломатической арене.
В программе TV3 "900 sekundes" Гиртс Яунземс рассказал, что еще несколько недель назад даже не задумывался о работе в правительстве.
"Две недели назад мне даже во сне не могло присниться, что я буду сидеть здесь и буду министром", - сказал Яунземс.
По его словам, принять решение ему помогла и атмосфера Дня Лачплесиса, который отмечается 11 ноября.
"Я задал себе вопрос: если мои деды могли сражаться и отдать жизнь, то чем рискую я?" - признался министр.
Несмотря на многолетний опыт работы на дипломатической службе, Яунземс признает, что в качестве министра иностранных дел на международной арене он пока является новичком.
"Сейчас я темная лошадка, но над этим нужно работать", - сказал он.
Министр отметил, что уже провел несколько телефонных разговоров с зарубежными коллегами. В ближайшие недели запланированы визит в Эстонию, участие во встрече министров иностранных дел НАТО и других международных мероприятиях. До конца года он также намерен посетить Украину.
Яунземс подчеркивает, что главная задача Министерства иностранных дел заключается в обеспечении безопасности Латвии.
"Министерство иностранных дел - это министерство безопасности, поскольку первые рубежи безопасности начинаются за пределами страны", - заявил он.
Поэтому особое внимание будет уделяться сотрудничеству со странами Балтии, Северной Европы, Польшей, Канадой и США, а также дальнейшей поддержке Украины. По мнению министра, важны не только военные вопросы, но и работа над санкциями против России и Беларуси.
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Наряду с безопасностью второй опорой внешней политики Яунземс называет экономику. "Войну необходимо финансировать, и нет ничего лучше экономически сильного государства, способного финансировать свои расходы на оборону", - подчеркнул министр.
Он хочет, чтобы дипломатическая служба Латвии активнее участвовала в привлечении инвестиций и продвижении экспорта. По мнению министра, посольства должны быть не только центрами политического представительства, но и практическими инструментами защиты экономических интересов Латвии.
Говоря об ограничении транзита российского и белорусского "кровавого зерна", Яунземс отметил, что Латвия продолжит выступать за ужесточение санкций на уровне Европейского союза.
"Мы должны работать над максимально эффективными санкциями, которые будут максимально болезненными для России и как можно менее болезненными для нас самих", - заявил министр.
Он добавил, что Латвия уже представила свои предложения для следующего пакета санкций Европейского союза.