Введет ли Латвия санкции против российского зерна? Новый министр иностранных дел разъясняет свою позицию
Новый министр иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс считает, что национальные санкции против российского зерна легко обойти через Литву и Польшу. При этом он предупреждает: отказ от транзита может потребовать компенсаций латвийским портам и железной дороге на сумму до 100 миллионов евро.
Если вводить санкции против зерна, поставляемого из страны-агрессора России, то эффективнее делать это на уровне Европейского союза (ЕС). Национальные ограничения Латвии будет проще обойти. Об этом во вторник в интервью телеканалу TV3 заявил новый министр иностранных дел Гиртс Яунземс, делегированный на эту должность партией "Объединенный список" (ОС).
13 ноября Министерство иностранных дел (МИД) под руководством предыдущего министра Байбы Браже ("Новое Единство") объявило о намерении запретить транзит российского и белорусского зерна с помощью механизма национальных санкций. МИД совместно с другими министерствами подготовил проект правил Кабинета министров и представил его премьер-министру Андрису Кулбергсу (ОС). Документ предусматривает запрет на транзит зерна российского и белорусского происхождения через территорию Латвии. Комментируя свою позицию по этому вопросу, Яунземс повторил тезис, который в последнее время звучит в заявлениях политиков ОС: Латвия продолжит поддерживать Украину, но одновременно должна думать о развитии собственной экономики.
По словам министра, необходимо добиваться того, чтобы санкции наносили России максимально болезненный ущерб, но при этом как можно меньше вредили самой Латвии.
Яунземс считает, что в рамках санкционных проектов ЕС можно предусмотреть и другие меры, которые нанесут российской экономике более серьезный ущерб, чем ограничения на перевозку зерна. Однако среди предложений есть и призыв включить зерно в санкционный список. При этом министр обратил внимание на то, что национальные ограничения на транзит российского зерна будет легко обойти: поставки могут просто перенаправить через Литву и Польшу.
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Он также повторил заявления других представителей ОС о возможных экономических последствиях такого решения. По их оценкам, отказ от перевозки российского зерна потребует предоставления дотаций латвийским портам и железной дороге в размере 50-100 миллионов евро.