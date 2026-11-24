Яунземс считает, что в рамках санкционных проектов ЕС можно предусмотреть и другие меры, которые нанесут российской экономике более серьезный ущерб, чем ограничения на перевозку зерна. Однако среди предложений есть и призыв включить зерно в санкционный список. При этом министр обратил внимание на то, что национальные ограничения на транзит российского зерна будет легко обойти: поставки могут просто перенаправить через Литву и Польшу.