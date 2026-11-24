Единственная в этом году: Банк Латвии представил новую памятную монету номиналом два евро
Сегодня Банк Латвии выпустил памятную монету номиналом два евро, посвященную традиции рождественских ярмарок в Латвии. На одной стороне монеты "Рождественская ярмарка" изображена праздничная ярмарка, посетители которой пришли насладиться ее атмосферой. За происходящим наблюдает и петух на церковной башне. Здесь же указаны название страны - Latvija - и год выпуска: 2026.
Тираж монеты в обычном качестве для обращения составляет 400 000 экземпляров. Еще 7000 экземпляров выпущены в качестве Brilliant Uncirculated (BU) в сувенирной упаковке, а 5000 войдут в наборы монет регулярного обращения.
Приобрести памятные монеты можно исключительно через интернет - на сайте e-monetas.lv. Продажи стартовали сегодня в 12:00. Покупателям доступны три варианта: монеты в сувенирной упаковке, роллы с обычными монетами (по 25 штук в каждом) и наборы монет регулярного обращения.
Чтобы монеты достались как можно большему числу желающих, Банк Латвии установил ограничения на покупки для одного человека. Можно приобрести не более трех монет в сувенирной упаковке, одного ролла и трех наборов монет регулярного обращения.
Стоимость одной монеты в сувенирной упаковке составляет 16 евро, а набора монет регулярного обращения - 37 евро. Получить покупку можно по почте или лично в кассах Банка Латвии в Риге по адресу: улица Безделигу, 3.
Графический дизайн национальной стороны монеты разработала художница Анна Вайваре. Автор общей стороны - художник Люк Люикс. Монета изготовлена на нидерландском монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt. По материалу и размерам она не отличается от других двухевровых монет, находящихся в обращении.
"Рождественская ярмарка" - единственная памятная монета номиналом два евро, выпущенная Банком Латвии в этом году.