Потери России в войне против Украины превысили 720 тысяч человек.
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Сегодня 10:40
Не менее 720 000 российских военных погибли в Украине: журналисты применили новую методику подсчета
Число погибших российских военных в войне против Украины может быть значительно выше официально подтвержденных потерь.
Впервые в оценку включили людей, числящихся пропавшими без вести. Журналистам удалось проанализировать количество погибших среди этой категории с помощью математической модели, применяемой в математике и эпидемиологии.
Провести исследование стало возможным благодаря использованию новых источников информации. В частности, журналисты получили доступ к базе данных Федеральной службы государственной статистики России ("Росстат"), которую в начале ноября взломали хакерские группировки "Белорусские киберпартизаны" и Silent Crow.
При этом, если не учитывать пропавших без вести, смерть которых еще не зарегистрирована, то, по оценкам "Медиазоны" и "Медузы", к концу сентября 2026 года в войне погибли более 490 000 российских военнослужащих.