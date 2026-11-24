Говоря о повышении зарплат педагогов, Батня пояснил, что работа будет вестись над несколькими вариантами. В основном она будет направлена на то, чтобы запросить все финансирование, необходимое для обещанного повышения зарплат, но пока нельзя сказать, найдутся ли такие средства в бюджете.