Буду резать... Новый министр обещает взяться за сокращение расходов в сфере образования
Поиск возможностей сокращения расходов в Министерстве образования и науки (МОН) пока не начат, поскольку в настоящее время основное внимание уделяется решению организационных вопросов. Однако в ближайшее время министерство приступит к этой работе, заявил в интервью Латвийскому радио новый министр образования Чеслав Батня.
По словам министра, возможности для экономии имеются за счет повышения эффективности работы МОН и изменения структуры управления, ликвидации советов вузов и пересмотра закупок.
Говоря о повышении зарплат педагогов, Батня пояснил, что работа будет вестись над несколькими вариантами. В основном она будет направлена на то, чтобы запросить все финансирование, необходимое для обещанного повышения зарплат, но пока нельзя сказать, найдутся ли такие средства в бюджете.
Поэтому министр рассматривает также альтернативные варианты повышения зарплат в сфере образования на случай, если правительство примет решение заморозить зарплаты в государственном управлении: кому и в какой мере их можно будет повысить, а также как действовать, если правительство решит, что средств на повышение зарплат нет.
Латвийский профсоюз работников образования и науки ранее заявил, что ожидает от нового министра действий по вопросам оплаты труда педагогов, в том числе дальнейшей реализации графика повышения зарплат, разработанного во время предыдущих правительств.