Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Во вторник во многих регионах ожидаются дожди и снег
Во вторник во многих регионах Латвии ожидаются дождь и снег, на дорогах местами будет скользко, прогнозируют синоптики.
Облака, идущие со стороны Рижского залива, принесут больше осадков на востоке Курземе и западе Земгале - в основном в Тукумсском и Добельском краях. В свою очередь, на западе Курземе временами будет выглядывать солнце. При слабом и умеренном северном ветре температура воздуха сохранится в пределах -1...+4 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачный день, без существенных осадков. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха в столице составит +3...+4 градуса.