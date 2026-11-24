Облака, идущие со стороны Рижского залива, принесут больше осадков на востоке Курземе и западе Земгале - в основном в Тукумсском и Добельском краях. В свою очередь, на западе Курземе временами будет выглядывать солнце. При слабом и умеренном северном ветре температура воздуха сохранится в пределах -1...+4 градусов.