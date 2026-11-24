Но на этом обязанности не заканчиваются. В список также входят уход за растениями, уборка прилегающей территории, сбор мусора, уход за клумбами и насаждениями, сгребание листьев и очистка территории от снега. Кроме того, уборщице придется передвигать столы и стулья, расставлять декорации до и после мероприятий, а также выполнять другие поручения заведующего хозяйством в пределах своей компетенции.