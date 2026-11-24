В Резекне ищут уборщицу за 780 евро - список требований впечатляет даже бывалых соискателей
Чтобы мыть полы в административном здании одной латвийской волости, теперь нужны не только ответственность и трудолюбие, но и электронная подпись, знание госязыка, документы, подтверждающие квалификацию и участие в двухэтапном конкурсе. При этом зарплата - всего 780 евро.
Резекненское краевое самоуправление ищет уборщицу для административного здания Сакстагальской волости. Зарплата за полную ставку составляет 780 евро, однако список требований к кандидатам оказался настолько внушительным, что пользователи соцсетей не удержались от иронии.
Согласно объявлению, будущей сотруднице предстоит ежедневно поддерживать чистоту в административном здании и центре общественной активности, мыть полы, окна, лестницы, мебель, офисную технику, радиаторы отопления и санузлы.
Но на этом обязанности не заканчиваются. В список также входят уход за растениями, уборка прилегающей территории, сбор мусора, уход за клумбами и насаждениями, сгребание листьев и очистка территории от снега. Кроме того, уборщице придется передвигать столы и стулья, расставлять декорации до и после мероприятий, а также выполнять другие поручения заведующего хозяйством в пределах своей компетенции.
Иными словами, речь идет не только об уборке помещений, но и о целом наборе хозяйственных работ.
Электронная подпись для работы со шваброй
Особое внимание пользователей привлекли требования к кандидатам. От претендентов ждут основного образования, хороших коммуникативных навыков, умения работать в команде, ответственности, аккуратности и соблюдения рабочего графика. Необходимо также владеть латышским языком на уровне A1 и иметь действующую электронную подпись - eID или eParaksts mobile.
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При этом профессиональная квалификация уборщицы в объявлении не указана, но от кандидатов требуют предоставить анкету, CV и копии документов, подтверждающих квалификацию.
Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала комиссия проверит документы и соответствие кандидатов требованиям, а затем подходящих претендентов пригласят на собеседование.
Именно сочетание скромной зарплаты, внушительного списка обязанностей и формальных требований стало поводом для многочисленных шуток.
"Осталось только потребовать мотивационное письмо о любви к швабре и стратегический план развития чистоты на ближайшие пять лет!" - иронизирует Илона. Она также задается вопросом, где в Латвии можно получить специальную квалификацию уборщицы и не пора ли открывать для этого отдельный факультет.
Другие комментаторы недоумевают, зачем человеку, который должен мыть полы и туалеты, электронная подпись и навыки работы с компьютером. "Зачем уборщице навыки работы с компьютером?" - спрашивает Светлана. "Я бы хотела посмотреть на наличие квалификаций и какое образование у того, кто составлял объявление", - пишет Елена, предлагая оценить компетентность самого автора столь подробного списка требований.
Уборщица, дворник и садовник в одном лице?
Отдельная тема для обсуждения - объем обязанностей. Помимо помещений, сотруднице предстоит заниматься прилегающей территорией: убирать мусор, ухаживать за растениями, сгребать листья и чистить снег. "Так они хотят найти уборщицу и дворника в одном лице за 780 евро", - считает Илга. Наталия также обращает внимание на то, что за указанную зарплату от сотрудницы фактически ждут сразу нескольких видов работы: "И уборщицу, и садовода, и дворника хотят? Три в одном".
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Не меньше вопросов вызвала сама процедура найма. Некоторые пользователи считают странным проводить двухэтапный конкурс на должность с таким уровнем оплаты. "За такие деньги и конкурс? Не смешите народ", - пишет Елена. А Валерий подводит итог всей дискуссии короткой фразой: "Космонавтом легче стать".