Зимой расходы растут, а пенсии не всегда хватает: когда государство поможет оплатить жилье
В передаче "Uz līnijas" на TV24 начальник Социального управления Департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс объяснил, в каких случаях жителям стоит обратиться в социальную службу, чтобы получить жилищное пособие.
По его словам, жилищное пособие особенно важно в периоды, когда растут расходы домохозяйств. Отопительный сезон как раз относится к таким периодам, поэтому количество получателей помощи обычно становится больше. При этом в нынешнем сезоне резкого увеличения их числа по сравнению с предыдущими годами не ожидается: пока не произошло и не прогнозируется чрезвычайных скачков цен на отопление.
Однако отсутствие общего ценового шока не означает, что отдельным семьям не нужна поддержка.
Три четверти получателей пособия - пенсионеры
Моорс обратил внимание на то, что около трех четвертей получателей жилищного пособия составляют люди, получающие пенсию по возрасту или другие государственные пенсии. Поэтому любые изменения доходов напрямую влияют на положение этой группы. С октября в Латвии прошла индексация пенсий, в результате которой доходы многих пожилых людей увеличились. Это отчасти компенсирует рост расходов на отопление и содержание жилья.
"Мы слышим о повышении тарифов на отопление, но с октября увеличились и пенсии. Таким образом, в определенной степени это уравновешивается", - объяснил Моорс.
Вместе с тем индексация не решает всех финансовых проблем. Особенно уязвимыми остаются одинокие пенсионеры, которым приходится самостоятельно оплачивать все расходы на жилье и повседневные нужды.
Когда стоит проверить свое право на помощь
Моорс назвал ориентир, который может помочь людям понять, когда пора задуматься об обращении в социальную службу.
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Если ежемесячный счет за жилье в отопительный сезон приближается к 200 евро или превышает эту сумму, а доходы невелики, стоит выяснить, положено ли домохозяйству жилищное пособие.
В качестве примера эксперт привел пенсионера, который получает около 600 евро в месяц. "Если пенсия составляет около 600 евро, а расходы на жилье - примерно 200 евро, то стоит задуматься, есть ли право на получение помощи в виде жилищного пособия", - подчеркнул Моорс.
При этом 200 евро - не установленный законом порог и не гарантия назначения пособия. Это ориентировочный пример, который должен побудить человека проверить свои права. При принятии решения учитываются доходы и состав домохозяйства, а также расходы на жилье, рассчитанные по установленным правилам.
Как при расчете учитывают минимальный доход
Моорс также объяснил принцип расчета жилищного пособия. В нем используется уровень гарантированного минимального дохода (ГМИ), который сейчас составляет 187 евро. При этом к нему применяются специальные коэффициенты, позволяющие учитывать состав домохозяйства и оставлять человеку больше средств на повседневные нужды после оплаты жилья.
Для пенсионеров предусмотрены повышающие коэффициенты. В частности, для одинокого пожилого человека применяется коэффициент два: при расчете учитывается сумма, вдвое превышающая базовый уровень ГМИ, то есть 374 евро. Для пары пенсионеров, живущих вместе, расчет также предусматривает повышенный коэффициент, хотя он несколько отличается.
"Если уровень гарантированного минимального дохода у нас сравнительно низкий, то этот коэффициент увеличивает сумму средств, которая должна оставаться в распоряжении человека после оплаты жилья", - пояснил представитель Рижской думы.
Иными словами, при расчете пособия учитывают не только то, сколько человек зарабатывает или получает в виде пенсии, но и то, сколько денег должно остаться у него на другие основные потребности после покрытия жилищных расходов.
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Пособие финансируют не только самоуправления
Моорс напомнил, что в финансировании жилищного пособия участвует и государство, предоставляя самоуправлениям софинансирование. Сама помощь предназначена для жителей, чьи расходы на содержание жилья слишком велики по сравнению с доходами.
Эксперт призвал не откладывать обращение за поддержкой до момента, когда денег перестанет хватать даже на самые необходимые покупки. Если после оплаты отопления и других жилищных счетов на повседневные нужды остается слишком мало, имеет смысл обратиться в социальную службу и попросить оценить ситуацию.
Таким образом, пенсионеру с доходом около 600 евро и счетом за жилье примерно в 200 евро не стоит заранее считать, что помощь ему не положена. Даже если эти цифры сами по себе не гарантируют назначения пособия, они могут стать поводом проверить свое право на поддержку.