По его словам, жилищное пособие особенно важно в периоды, когда растут расходы домохозяйств. Отопительный сезон как раз относится к таким периодам, поэтому количество получателей помощи обычно становится больше. При этом в нынешнем сезоне резкого увеличения их числа по сравнению с предыдущими годами не ожидается: пока не произошло и не прогнозируется чрезвычайных скачков цен на отопление.