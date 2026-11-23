Инета признается, что больше всего ей жаль соседку, которая потеряла любимого человека. По ее словам, последние годы пара проживала очень счастливо. Несмотря на возраст, они много путешествовали, проводили время вместе и наслаждались жизнью. "Он был очень хорошим человеком, отзывчивым, всегда приходил нам на помощь. Они наслаждались совместной жизнью, ездили в разные места. Я действительно радовалась за эту пару! Как можно в таком возрасте так наслаждаться жизнью! Хотелось бы, чтобы у всех было так", - вспоминает погибшего Инета.