Она ждала его дома, а он лежал мертвый совсем рядом... Подробности трагедии в Смилтене
В Смилтене поездка, которая должна была закончиться буквально через несколько десятков метров, обернулась трагедией. Ранним утром автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина без водительских прав, врезался в яблоню. Его пожилой родственник, сидевший в салоне, погиб на месте, сообщает программа "Degpunktā".
Трагедия произошла в минувшие выходные в Смилтене. До дома оставалось всего около 60 метров, однако водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, врезавшись в дерево. Погибшим оказался мужчина 1953 года рождения. За рулем автомобиля находился его зять, который, как впоследствии установила полиция, был пьян и не имел водительских прав.
Местная жительница Инета, знакомая погибшего, рассказала журналистам, что уже поговорила с соседкой, потерявшей в аварии своего спутника жизни. По ее словам, мужчины ночью куда-то уезжали вместе, а затем перестали выходить на связь.
"Насколько я поняла, они ночью куда-то поехали с его зятем. Потом все недоумевали, куда они пропали. Телефоны, кажется, остались дома. Было известно только, что они не вернулись", - вспоминает Инета.
Утром женщина заметила неподалеку полицейскую машину. На повороте, где растут яблони, одно из деревьев было сломано. "Я увидела, что там стоит полицейская машина и что-то произошло. Больше я ничего не знала. Потом соседка, видимо, сама пошла выяснять и узнала, что произошла авария и ее спутник жизни погиб", - рассказывает местная жительница.
Особенно тяжелым, по словам Инеты, оказалось то, что женщина до последнего ждала мужчину дома и даже не подозревала, что он находится совсем рядом.
"Она, кажется, сама пошла к полиции и только там узнала, что внизу лежит накрытое тело. И даже не поняла, что это он! Ведь она ждала его дома! А телефоны остались дома", - рассказала Инета.
Место, где произошла авария, местные жители считают опасным. Дорога здесь делает резкий поворот, рядом расположены жилые дома, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными.
Утром, когда произошла трагедия, землю покрывал тонкий слой снега. Не исключено, что скользкая дорога вместе с другими обстоятельствами могла повлиять на способность водителя удержать автомобиль на проезжей части. Однако точные причины аварии еще предстоит установить.
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Представитель Государственной полиции Зане Васкане подтвердила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "Следует отметить, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В его выдохе было установлено 1,72 промилле алкоголя. Кроме того, у водителя не было водительских прав. Погибший - мужчина 1953 года рождения", - сообщила Васкане.
Сам водитель в результате столкновения получил множественные травмы. Медики доставили его в больницу, однако, по словам местной жительницы, впоследствии мужчину выписали, и он вернулся домой. Инета утверждает, что сейчас водитель, предположительно, не находится дома.
"Насколько я понимаю, он общается с женой, но сам сбежал из дома", - рассказала женщина. Официального подтверждения этой информации нет.
По факту смертельной аварии начат уголовный процесс. Назначены экспертизы, которые должны помочь установить все обстоятельства произошедшего.
Инета признается, что больше всего ей жаль соседку, которая потеряла любимого человека. По ее словам, последние годы пара проживала очень счастливо. Несмотря на возраст, они много путешествовали, проводили время вместе и наслаждались жизнью. "Он был очень хорошим человеком, отзывчивым, всегда приходил нам на помощь. Они наслаждались совместной жизнью, ездили в разные места. Я действительно радовалась за эту пару! Как можно в таком возрасте так наслаждаться жизнью! Хотелось бы, чтобы у всех было так", - вспоминает погибшего Инета.