Украина могла бы избежать российского вторжения? Мерц вспомнил события 2008 года
Если бы Украину приняли в НАТО еще в 2008 году, полномасштабного российского вторжения, возможно, удалось бы избежать. Так считает нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц, фактически раскритиковавший решение об отказе, которое когда-то поддерживала Ангела Меркель.
Об этом Мерц заявил в понедельник на совместной пресс-конференции в Берлине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Канцлера спросили, согласен ли он с позицией президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что сейчас необходимо вновь обсудить вступление Украины в альянс.
Отвечая на вопрос, Мерц признал, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было ошибкой не последовать предложению США относительно принятия Украины в альянс. По словам канцлера, членство Украины в НАТО могло бы предотвратить новое российское вторжение.
Позиция Мерца отличается от той, которую ранее занимала его предшественница Ангела Меркель. В конце 2024 года бывшая канцлер Германии защищала решение не открывать Украине путь к членству в НАТО на бухарестском саммите.
"Даже после тщательного обдумывания я пришла к выводу, что это определенно было правильно и для этого были веские причины", - заявила Меркель в политическом подкасте. Она также утверждала, что в то время значительная часть украинцев выступала против вступления страны в НАТО.
Макрон, в свою очередь, недавно вновь призвал вернуться к обсуждению этого вопроса. После встречи лидеров "коалиции желающих" в Берлине французский президент заявил: "В нынешней ситуации, учитывая твердую позицию России, я считаю, что нам необходимо вновь открыть вопрос о вступлении Украины в НАТО".