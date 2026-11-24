"Я езжу здесь два раза в день. И не только я. Чуть дальше находится автостоянка, ее посетители тоже здесь проезжают. Я спрашивал у управляющей компании, почему должен портить свою машину. Конкретного ответа так и не получил. В следующем году пойдет уже третий год, как ничего не сделано. Ямы остаются на месте и с каждым годом становятся все больше", - возмущается Айварс.