"Почему я должен портить свою машину?" Житель Риги два года воюет с домоуправлением из-за разбитой дороги
Житель рижского Пурвциемса уже два года пытается добиться ремонта разбитой дороги во дворе многоквартирного дома. Несмотря на многочисленные обращения к домоуправлению и обещания устранить проблему, огромные ямы продолжают увеличиваться, а автомобилисты вынуждены ежедневно рисковать своими машинами, сообщает программа "Bez Tabu".
Айварс живет в Пурвциемсе уже 30 лет. Последние два года он регулярно общается с представителями управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks, пытаясь добиться ремонта дворового проезда, которым ежедневно пользуется. Примечательно, что сам мужчина живет немного дальше, а земля под разбитой дорогой принадлежит владельцам квартир соседнего многоквартирного дома. Однако Айварсу приходится проезжать через этот участок дважды в день, поэтому проблема непосредственно касается и его.
По словам мужчины, ямы начали появляться около восьми лет назад. С тех пор их размеры постоянно увеличиваются. Одна из них уже достигает почти трех метров в ширину и около четырех метров в длину.
"Я езжу здесь два раза в день. И не только я. Чуть дальше находится автостоянка, ее посетители тоже здесь проезжают. Я спрашивал у управляющей компании, почему должен портить свою машину. Конкретного ответа так и не получил. В следующем году пойдет уже третий год, как ничего не сделано. Ямы остаются на месте и с каждым годом становятся все больше", - возмущается Айварс.
За это время мужчина не менее десяти раз встречался с сотрудниками домоуправления, однако каждый раз слышал лишь обещания. Когда стало понятно, что ситуация не меняется, он направил письменное заявление.
Несколько месяцев назад Айварс получил ответ, в котором сообщалось, что будет проведен внеочередной ремонт ям. Однако ноябрь уже подходит к концу, а никаких изменений во дворе так и не произошло.
Специалист по управлению недвижимостью Витольд Пейпиньш, не связанный с этим домом, пояснил программе "Bez Tabu", что решение о ремонте дороги должны принимать собственники квартир, которым принадлежит территория.
"Нужно понимать, что в жилом доме очень много проблем. Какую из них решать в первую очередь, решают владельцы квартир. Может сложиться ситуация, когда состояние дороги для них не настолько важно. Возможно, гораздо важнее привести в порядок инженерные коммуникации или отремонтировать крышу", - объяснил специалист.
В свою очередь, представители Rīgas namu pārvaldnieks утверждают, что ремонт ям планировалось провести еще в конце прошлого года. Однако тогда, по их словам, работам помешали неблагоприятные погодные условия.
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Когда же наступил теплый сезон, возникла другая проблема - найти подрядчика для столь небольшого объема работ оказалось непросто.
Директор управления по обеспечению услуг Rīgas namu pārvaldnieks Юрий Тукишс пояснил, что строительные компании предпочитают крупные заказы, поскольку небольшие участки ремонтировать экономически невыгодно.
"Обычно исполнителей интересуют большие объемы. В сезон мы либо вообще не можем найти подрядчика, либо находим его по очень высокой цене. Конечно, мы стараемся объединять объекты, ищем расположенные поблизости участки, чтобы распределить между ними постоянные расходы", - рассказал Тукишс.
По его словам, стоимость таких работ начинается примерно от 100 евро за квадратный метр. Если речь идет об участке площадью 10, 20 или 30 квадратных метров, для строительной техники это совсем небольшой объем.
После того как журналисты "Bez Tabu" обратились за разъяснениями к управляющей компании, ситуация наконец начала меняться. Представители Rīgas namu pārvaldnieks пообещали, что в ближайшее время состояние разбитого дворового проезда будет улучшено.
Айварс поблагодарил журналистов программы за вмешательство, благодаря которому после двух лет безрезультатных обращений появилась надежда на ремонт дороги.