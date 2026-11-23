"Мы не должны позволить России держать мир в заложниках": Ринкевич выступил с заявлением в ООН
Президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Выступая 23 ноября на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, он призвал международное сообщество немедленно принять меры для защиты мирного населения и не допустить, чтобы Россия использовала холод, отсутствие электричества и продовольствие в качестве оружия.
Заседание было созвано по инициативе Латвии при поддержке Панамы и Либерии. Его главными темами стали российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, положение гражданского населения и угрозы глобальной продовольственной безопасности. В ноябре Латвия впервые в своей истории председательствует в Совете Безопасности ООН.
"Я своими глазами видел разрушительную реальность"
В начале выступления Ринкевич вспомнил 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот день он находился в Киеве и лично наблюдал за происходящим.
"Я видел, как люди бежали, искали убежища, как семьи покидали свои дома и все привычное. На улицах царили страх и неизвестность", - рассказал президент.
Он напомнил, что в тот же день представители России на заседании Совета Безопасности утверждали, будто военные действия направлены не против украинского народа, а против так называемой хунты в Киеве.
"Пока Россия в этом самом зале отрицала свою агрессию против украинского народа, я собственными глазами видел ее разрушительную реальность", - подчеркнул Ринкевич.
По его словам, война продолжается уже почти пять лет, а страдания гражданского населения становятся все тяжелее. Президент отметил, что полномасштабное вторжение России уже длится дольше, чем Первая мировая война.
Украина рискует столкнуться с самой тяжелой зимой
Особое внимание Ринкевич уделил последствиям российских атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, в 2026 году интенсивность ударов достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения.
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Президент заявил, что число жертв среди мирного населения достигло тревожных масштабов, все больше детей погибают и получают ранения, а количество убитых гуманитарных работников уже почти вдвое превысило показатель за весь 2025 год.
От российских атак, по его словам, пострадали также дипломатические представительства Австрии, Бразилии, Нидерландов и Швеции. Особенно тяжелая ситуация складывается в Киеве, жители которого, как отметил президент, сталкиваются с самыми масштабными перебоями в водоснабжении с начала вторжения.
"В Украине зима уже началась. Первый снег в Киеве выпал еще 6 ноября. Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала войны. Без электричества, отопления, воды и канализации. Это затронет миллионы жителей украинских городов", - предупредил Ринкевич.
Он подчеркнул, что преднамеренные удары по гражданским объектам прошлой зимой были квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности.
"Зиму никогда нельзя использовать как оружие войны", - заявил президент, призвав немедленно прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Россия использует продовольствие как оружие
Еще одной важной темой выступления стала угроза мировой продовольственной безопасности. Ринкевич напомнил, что 28 ноября мир будет вспоминать Голодомор 1932-1933 годов, когда в результате искусственно вызванного советскими властями голода погибли миллионы украинцев. Президент провел параллель между трагическими событиями прошлого и нынешними действиями России.
По его словам, спустя девять десятилетий Россия вновь использует продовольствие как инструмент давления. С начала вторжения российские войска неоднократно атаковали инфраструктуру, необходимую Украине для производства продуктов питания и их поставок на мировые рынки.
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В 2026 году, отметил Ринкевич, Россия усилила удары по гражданским судам, украинским портам и логистическим объектам.
"Цель России ясна - нарушить морские пути поставок, по которым ежегодно миллионы тонн украинского продовольствия поступают во весь мир", - заявил президент.
Он подчеркнул, что эти поставки обеспечивают продовольствием миллионы семей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Удары по морским маршрутам способствуют росту цен на продукты и задержкам поставок, причем сильнее всего последствия ощущают беднейшие и наиболее уязвимые группы населения.
Кроме того, атаки создают непосредственную угрозу гражданским судам и жизням моряков из разных стран.
"Мы не должны позволить России и дальше держать в заложниках самых уязвимых людей мира", - подчеркнул Ринкевич.
Латвия призвала немедленно прекратить удары по гражданскому судоходству в Черном море и украинской продовольственной инфраструктуре.
"История будет судить нас не по словам, а по делам"
В заключительной части выступления президент Латвии напомнил о человеческих потерях, которые принесла война. По приведенным им данным, погибли более 18 тысяч мирных жителей Украины, еще свыше 58 тысяч получили ранения.
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"Чтя память более 18 тысяч погибших невинных мирных жителей и думая о более чем 58 тысячах раненых, мы должны помнить, что история будет судить нас не по нашим словам, а по нашим делам", - заявил Ринкевич.
Президент подчеркнул, что ответственность за войну лежит на России и она должна быть привлечена к ответственности.
Отдельно он упомянул перемирие в Олешках, достигнутое, по его словам, при участии первой леди США Мелании Трамп. Ринкевич назвал это примером того, чего можно добиться при наличии политической воли и давления. Он также выразил признательность учреждениям ООН, гуманитарным работникам и всем людям, которые помогают Украине, жертвуя свое время и средства.
Говоря о возможном завершении войны, Ринкевич подчеркнул, что Латвия поддерживает реальные шаги, направленные на прекращение российской агрессии и достижение устойчивого мира. Однако, по его словам, мирное урегулирование не должно происходить за счет Украины. "Украина хочет мира. Мы все этого хотим. Латвия приветствует каждый реальный шаг к прекращению российской агрессии. К прочному миру. Но не за счет жертвы агрессии", - заявил президент Латвии.