Россиянам могут практически полностью закрыть въезд в Европу - что предлагает Еврокомиссия
Европейская комиссия 23 ноября представила 22-й пакет санкций против России, предусматривающий новые ограничения на въезд в Евросоюз, финансовые операции и участие россиян в европейских спортивных и культурных мероприятиях. Под ограничения могут попасть около 60 российских банков, а бывшим участникам войны против Украины хотят запретить въезд в ЕС.
Туристические визы для россиян хотят ограничить еще сильнее
Одной из наиболее обсуждаемых тем стали новые ограничения на поездки российских граждан в Европейский союз. В частности, Дания выступила с инициативой прекратить выдачу туристических виз россиянам. Как сообщает Reuters, Копенгаген также предложил перестать признавать российские загранпаспорта без биометрического чипа на территории всей Шенгенской зоны.
Кроме того, датские власти предлагают активнее использовать визы с ограниченным территориальным действием, позволяющие посещать только определенные государства Шенгенской зоны.
При этом Евросоюз уже существенно ужесточил визовую политику в отношении россиян. В ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. В результате российским гражданам, за исключением предусмотренных категорий, приходится подавать новое заявление перед каждой поездкой.
В некоторых странах ЕС, включая Латвию, ограничения на въезд российских туристов действуют еще с 2022 года.
Участникам войны против Украины хотят запретить въезд в ЕС
Одной из центральных мер 22-го пакета стал предложенный Еврокомиссией запрет на выдачу виз бывшим российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новый пакет, заявила, что бывшие участники боевых действий представляют угрозу безопасности европейских государств. По ее словам, Евросоюз столкнулся с ростом активности российских оперативных структур на европейской территории, и предлагаемый запрет является частью ответа на эти угрозы.
Правовая основа для подобных ограничений была заложена еще в июле 2026 года, когда ЕС принял 21-й пакет санкций.
Читайте продолжение после рекламы
Согласно принятому тогда решению, ограничения касаются военнослужащих и участников связанных с российскими властями вооруженных формирований, которые непосредственно участвовали в боевых действиях против Украины.
Европейское законодательство предусматривает исключения, в частности по гуманитарным причинам, международным обязательствам и для лиц, покинувших российские вооруженные силы в знак несогласия с войной.
Около 60 российских банков могут отключить от SWIFT
Новый пакет предусматривает и масштабные ограничения против российского финансового сектора. Согласно заявлению фон дер Ляйен, Евросоюз предлагает распространить запрет на финансовые операции примерно на 60 российских банков, которые также будут отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Ограничения затронут и криптовалютную инфраструктуру. Брюссель намерен усилить контроль за криптовалютными платформами и платежными сетями, которые могут использоваться для обхода действующих санкций. Особое внимание планируется уделить не только российским организациям, но и компаниям из третьих стран, помогающим обходить европейские ограничения.
Для координации этой работы Еврокомиссия также создала специальную рабочую группу по санкциям в отношении криптовалют.
Читайте продолжение после рекламы
Новые ограничения затронут нефтяную и энергетическую отрасли
Еврокомиссия предложила расширить запрет на оказание энергетических услуг российским компаниям. В частности, европейским предприятиям хотят запретить помогать России в строительстве, эксплуатации и ремонте энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы. Также предлагается ужесточить ограничения против российского теневого флота, который используется для транспортировки нефти в обход западных санкций.
По словам фон дер Ляйен, в санкционные списки предполагается включить более 70 дополнительных судов. Новые ограничения также должны затронуть предоставление определенных услуг судам, связанным с российскими нефтяными перевозками.
Российским спортсменам и командам могут запретить выступать под флагом РФ
Отдельная часть санкционного пакета посвящена спорту и культуре. Еврокомиссия предлагает запретить российским спортивным командам и отдельным спортсменам участвовать в соревнованиях на территории ЕС от имени российского государства. Ограничения также предполагают запрет на использование официальной российской символики в соответствующих мероприятиях.
В разъяснениях Еврокомиссии говорится, что государства ЕС должны рассматривать возможность отказа в шенгенских визах российским спортсменам, участвующим в соревнованиях с использованием национальной символики России, включая флаг, гимн и спортивную форму.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельное внимание предлагается уделять артистам, которые участвуют в культурных мероприятиях при поддержке российских властей и могут использовать свою известность для продвижения позиции Москвы по войне против Украины. Кроме того, предполагается ограничить финансирование европейских спортивных и культурных организаций со стороны российских спонсоров.
Еще одна мера касается руководящих должностей. Российским гражданам хотят ограничить возможность занимать посты в руководящих органах европейских спортивных федераций.
Еще одно предложение касается граждан европейских государств, занимающих руководящие должности в российских компаниях. Еврокомиссия намерена запретить европейцам продолжать работу в руководящих органах компаний, находящихся в России. По словам фон дер Ляйен, экономические отношения между Евросоюзом и Россией не могут продолжаться в прежнем формате.
Когда новые санкции вступят в силу?
Несмотря на объявление 22-го пакета, предложенные ограничения пока не вступили в силу автоматически. Для их утверждения необходимо единогласное согласие всех 27 государств Европейского союза. В процессе переговоров отдельные положения могут быть изменены.
Ранее европейские дипломаты сообщали, что Брюссель рассчитывает согласовать новый пакет в декабре 2026 года. Однако окончательная дата его принятия пока не установлена.
Читайте продолжение после рекламы
Вопрос о полном прекращении выдачи туристических виз российским гражданам остается отдельной темой переговоров между государствами ЕС.