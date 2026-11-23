Одной из центральных мер 22-го пакета стал предложенный Еврокомиссией запрет на выдачу виз бывшим российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новый пакет, заявила, что бывшие участники боевых действий представляют угрозу безопасности европейских государств. По ее словам, Евросоюз столкнулся с ростом активности российских оперативных структур на европейской территории, и предлагаемый запрет является частью ответа на эти угрозы.