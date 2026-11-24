Известный композитор сомневается, что Латвии нужно такое количество певцов и певиц
"Людям в Латвии ужасно хочется петь, и они ждут признания. А признание в данном случае измеряется тем, купят ли билет на твое выступление", – сказал композитор Зигмарс Лиепиньш в передаче "На линии" на TV24. Обсуждая, что происходит в культуре, он поднял вопрос о том, почему в Латвии стало так много певцов.
В качестве удачного примера Лиепиньш приводит Новый Рижский театр. "Рынок диктует спрос. Если никто не будет покупать, не будет и предложения. А спрос на спектакли Нового Рижского театра есть. Я еще не видел, чтобы туда можно было достать билеты. Может, зал маловат, да и спектаклей не так много. Но спрос есть постоянно, и театр не может его удовлетворить".
В поп-культуре, по мнению Лиепиньша, ситуация обратная.
"В поп-музыке развелось слишком много певцов, которые поют не так уж хорошо. Разве спрос настолько велик? Скорее, предложение огромное, а публики на всех не хватает. И тут нельзя винить людей за то, что они не покупают билеты".
"Латвия – страна певцов, что еще тут скажешь. Ужасно хочется людям петь! Они поют и ждут признания. А что в данном случае значит признание? Купят билет на твое выступление или нет".
Может быть, снизилась планка? "Планка – это качественное, современное, остроумное исполнение, которое способно удивить, – говорит композитор. – Вопрос в том, есть ли на это спрос. Например, Донс собирает 25 000 зрителей, но дает концерт раз в год или раз в два года. Если бы он выступал чаще, то примелькался бы, и интерес к нему был бы уже не таким. То же самое касается группы Prāta Vētra. Они дают концерты редко, дозированно".
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