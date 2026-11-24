Может быть, снизилась планка? "Планка – это качественное, современное, остроумное исполнение, которое способно удивить, – говорит композитор. – Вопрос в том, есть ли на это спрос. Например, Донс собирает 25 000 зрителей, но дает концерт раз в год или раз в два года. Если бы он выступал чаще, то примелькался бы, и интерес к нему был бы уже не таким. То же самое касается группы Prāta Vētra. Они дают концерты редко, дозированно".