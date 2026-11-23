На вопрос о том, целесообразно ли Латвии закрыть пограничные пункты с Россией, Пуятс ответил, что принципиальное решение должно принять правительство. На тот момент он не получал никакой информации о таком решении. При этом начальник погранохраны признал, что закрытие пунктов пропуска в определенной степени облегчило бы работу пограничников.