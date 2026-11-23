Латвия может вслед за Эстонией закрыть пограничные пункты с Россией
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддерживает дальнейшее рассмотрение вопроса о закрытии пограничных пунктов с Россией. Между тем Эстония уже приняла решение с 1 декабря закрыть все сухопутные пункты пропуска на границе с Россией, что может привести к увеличению очередей на латвийской границе.
"Недавно было утверждено новое правительство. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать", - заявил Домбрава, говоря о необходимости выработать общую позицию правительства.
Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение с 1 декабря приостановить работу сухопутных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения затронут все пять пунктов пропуска между Эстонией и Россией - Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.
Через шесть месяцев правительство оценит необходимость изменения введенных ограничений, которые объясняются соображениями национальной безопасности и общественного порядка. Решение стало ответом на продолжающиеся враждебные действия России против Эстонии и других европейских государств.
В этом году предприятия оборонной промышленности Эстонии подверглись двум нападениям. По данным эстонской Полиции безопасности (KaPo), оба инцидента были организованы российскими спецслужбами.
Латвийские пограничники предупреждают об очередях
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс на прошлой неделе в интервью Латвийскому радио прокомментировал возможные последствия закрытия эстонско-российской границы.
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Отвечая на вопрос, хватит ли латвийским пограничникам ресурсов для обслуживания дополнительного потока людей, пересекающих границу, Пуятс пояснил, что эту проблему придется решать за счет привлечения сотрудников к сверхурочной работе.
Он напомнил, что для пересечения границы Латвии действует система электронной очереди.
"Но установлен определенный лимит, и очереди определенно будут", - отметил глава погранохраны.
Что будет, если Латвия тоже закроет границу?
На вопрос о том, целесообразно ли Латвии закрыть пограничные пункты с Россией, Пуятс ответил, что принципиальное решение должно принять правительство. На тот момент он не получал никакой информации о таком решении. При этом начальник погранохраны признал, что закрытие пунктов пропуска в определенной степени облегчило бы работу пограничников.
По его словам, в таком случае больше сотрудников можно было бы направить на охрану зеленой границы - участков государственной границы вне официальных пунктов пропуска.
По состоянию на 23 ноября 2026 года на границе Латвии с Россией работают два автомобильных пограничных пункта пропуска:
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- Терехова (Terehova) - на дороге Рига - Москва, со стороны России находится пункт Бурачки.
- Гребнева (Grebņeva) - в Лудзенском крае, со стороны России находится пункт Убылинка.
Оба пункта работают круглосуточно.