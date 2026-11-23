Семья Вишванат начала юридическую борьбу и направила предупреждения трем известным в Латвии лицам
В открытом письме к СМИ оказавшаяся в центре скандала семья Вишванат сообщила, что начала юридическую борьбу, чтобы защитить честь, репутацию и личную безопасность своей семьи.
Как сообщалось ранее, в октябре этого года семья Вишванат оказалась в центре скандала после того, как Сейм в срочном порядке предоставил гражданство Латвии родившейся в Индии Дивье Канане Вишванат. Впоследствии возникли сомнения в достоверности указанной ею информации об образовании, научных публикациях и основаниях для предоставления гражданства, однако сама Вишванат отвергла эти обвинения.
По призыву президента государства устранить возникшие сомнения Сейм отменил закон о признании Дивьи Вишванат гражданкой Латвии. В свою очередь, Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств предоставления гражданства, в рамках которой будет оценено и получение гражданства Латвии ее мужем, предпринимателем Кананом Вишванатом, в 2023 году.
Теперь семья Вишванат в открытом обращении к СМИ заявила, что начала юридическую борьбу, чтобы защитить честь, репутацию и личную безопасность семьи. По ее словам, "продолжительная кампания оскорблений, расистских нападок, угроз и вмешательства в частную жизнь далеко вышла за рамки допустимой общественной дискуссии".
22 ноября 2026 года семья официально подала заявления в Госполицию Латвии, Государственную инспекцию данных и омбудсмену Латвийской Республики. Одновременно доктор Дивья Вишванат направила первые официальные досудебные предупреждения о намерении начать судебные разбирательства против конкретных публичных лиц.
Семья заявляет, что продолжительная кампания оскорблений, расистских нападок, угроз и вмешательства в частную жизнь давно вышла за рамки допустимой общественной дискуссии.
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"Мы долго надеялись, что происходящее останется в рамках цивилизованной общественной дискуссии, а компетентные государственные учреждения Латвии профессионально и объективно оценят все возникшие вопросы. С самого начала мы заявляли о готовности сотрудничать с любыми уполномоченными учреждениями, предоставлять документы, объяснения и необходимые доказательства.
Но то, что происходит сегодня, уже трудно назвать общественной дискуссией. Все больше это напоминает настоящую травлю", - заявил доктор Канан Вишванат.
От общественной дискуссии к организованной травле
По словам представителей семьи, за последние недели ситуация приобрела совершенно неприемлемый характер.
Ряд блогеров и частных лиц направляют многочисленные запросы, обвинения и оскорбительные комментарии научным организациям, коммерческим структурам, высшим учебным заведениям и другим учреждениям, которые тем или иным образом сотрудничают с семьей Вишванат или связаны с ее профессиональной, научной и инвестиционной деятельностью.
По оценке семьи, отдельные пользователи социальных сетей, блогеры и публичные лица систематически пытаются поставить под сомнение не только образование и профессиональную репутацию доктора Дивьи Вишванат, но и деловую репутацию всей семьи, ее партнеров и международных инвестиционных проектов.
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"Мы видим, как эту кампанию пытаются распространить на всех, кто имеет к нам какое-либо отношение. Давлению подвергаются научные учреждения, университеты, деловые партнеры и представители бизнеса. Людям рассылают письма, требуют объяснений, распространяют обвинения. Возникает закономерный вопрос: какова истинная цель этой кампании? Уничтожить репутацию конкретных людей, запугать их партнеров и разрушить их профессиональные связи?" - задается вопросом доктор Канан Вишванат.
Особое возмущение в семье доктора Дивьи Вишванат вызывает также грубое вмешательство в ее частную жизнь. В открытом доступе появились фотографии ее частного дома, а также измененные изображения, на которых видны интерьер и обстановка жилища. Подобная информация, затрагивающая частную жизнь человека и неприкосновенность его жилища, публично обсуждается и используется для распространения различных спекуляций. Семья считает такие действия совершенно неприемлемыми.
Ситуацию доктора Дивьи Вишванат еще больше осложняет тот факт, что в интернете были опубликованы данные ее паспорта и персональный код. Кроме того, некий человек, называющий себя журналистом, позволил себе публично оскорбить ее в грубой и унизительной форме. Подобные действия не только глубоко оскорбительны, но и вызывают серьезные вопросы относительно защиты персональных данных, журналистской этики и уважения человеческого достоинства.
Особую обеспокоенность семьи вызывают случаи распространения персональных данных, оскорбления по национальному и расовому признаку, а также сообщения, которые семья расценивает как угрозы.
"С каких пор расизм стал допустимым инструментом общественной дискуссии?"
"Мы живем в европейской стране, где основополагающими ценностями провозглашены человеческое достоинство, равенство всех людей независимо от их происхождения и недопустимость дискриминации. И сегодня мы вынуждены наблюдать, как в публичном пространстве Латвии появляются оскорбления, унижающие людей из-за их национальности, цвета кожи и происхождения.
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С каких пор расизм стал допустимым инструментом общественной дискуссии? С каких пор национальность, происхождение или цвет кожи человека могут служить поводом для публичного унижения?
Когда вместо аргументов появляются расистские оскорбления, угрозы и попытки унизить человека из-за его происхождения, это уже не критика. Это проявления нетерпимости, которым нет места в современном европейском обществе.
Особенно тревожно, что подобные высказывания звучат в дискуссии, в которой участвуют люди с учеными степенями, общественным авторитетом и широкой аудиторией. Образование, известность и общественное положение означают особую ответственность за свои слова, а не дают права унижать других людей.
Мы убеждены, что латвийское общество, пережившее собственные исторические трагедии и хорошо знающее ценность человеческого достоинства, не должно мириться с подобными проявлениями ненависти.
Расизм нельзя оправдать ни свободой слова, ни общественными интересами, ни борьбой за научную добросовестность. И мы полны решимости добиться юридической оценки каждого конкретного случая подобных нападок", - заявил доктор Канан Вишванат.
"Особенно неприемлемы также расистские комментарии в публичном пространстве в адрес людей индийского происхождения. В социальных сетях распространяются унизительные высказывания о том, что индийцы из-за цвета кожи должны работать только в службах доставки Wolt или Bolt и не могут владеть частными домами. Подобные высказывания направлены не только против одного человека - они оскорбляют и унижают всю индийскую общину. Мы считаем, что расизму и дискриминации такого рода нет места в латвийском обществе", - заявил доктор Канан Вишванат.
Первые официальные предупреждения о судебных исках уже направлены
В то же время семья Вишванат подчеркивает, что речь идет не только о намерении защищать свои права.
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22 ноября 2026 года доктор Дивья Вишванат уже направила официальные досудебные предупреждения о возможной подаче исков в суд трем известным в Латвии публичным лицам - ученому Кристапу Яудземсу, Анце Тетере и Илмару Пойкансу.
Предупреждения связаны с публичными высказываниями и распространением информации, которую доктор Вишванат считает ложной, необоснованной и наносящей ущерб ее чести, достоинству и профессиональной репутации.
В частности, в официальном предупреждении профессору Кристапу Яудземсу доктор Вишванат требует прекратить распространение порочащих ее утверждений и удалить соответствующие публикации и комментарии. Профессору Яудземсу предоставлено 48 часов с момента получения предупреждения для выполнения изложенных в нем требований. В противном случае доктор Вишванат заявляет о намерении обратиться в латвийский суд с иском об опровержении недостоверных сведений и взыскании компенсации за причиненный моральный ущерб и ущерб репутации.
"Мы слишком долго надеялись, что здравый смысл возобладает и публичная дискуссия вернется в цивилизованное русло. Однако никто, независимо от ученой степени, общественного положения или известности, не освобожден от ответственности за свои слова. Свобода слова не означает права безнаказанно унижать человеческое достоинство и разрушать репутацию других людей", - подчеркивает доктор Канан Вишванат.
Юристы семьи продолжают анализировать публичные высказывания, публикации в средствах массовой информации и социальных сетях. Не исключается направление дополнительных досудебных предупреждений и подача исков против других лиц.
Семья Вишванат привлекла международную группу юристов, которая уже обратила внимание на 167 анонимных и непроверенных аккаунтов в социальных сетях. По оценке семьи, их деятельность связана с распространением оскорбительного и порочащего контента. В настоящее время юристы анализируют ситуацию и определяют круг дальнейших правовых действий и мер в соответствии с установленным законом порядком.
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"Нас вынудили защищать не только репутацию, но и безопасность нашей семьи"
Доктор Канан Вишванат подчеркивает, что решение перейти к активной правовой защите далось семье нелегко. "Мы предприниматели и инвесторы. Мы привыкли заниматься развитием бизнеса, создавать рабочие места, сотрудничать с научными учреждениями и университетами, реализовывать международные проекты. Мы не собирались тратить свое время и ресурсы на судебные разбирательства с блогерами и пользователями социальных сетей.
Но фактически нас вынудили это делать. Пока речь шла только о критике, пусть даже несправедливой и необоснованной, мы старались отвечать документами и фактами. Но когда начинаются личные оскорбления, расистские нападки, угрозы, вмешательство в частную жизнь, давление на наших партнеров и попытки дискредитировать всех, кто с нами сотрудничает, ситуация становится совершенно иной.
Теперь мы вынуждены защищать не только свою честь и деловую репутацию, но и личную безопасность членов нашей семьи", - заявил доктор Канан Вишванат.
Под угрозой не только семья, но и международные инвестиции
Особую обеспокоенность вызывает возможное влияние происходящего на международную инвестиционную репутацию Латвии.
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В последние годы семья Вишванат участвует в реализации и подготовке нескольких инвестиционных проектов, связанных с развитием фармацевтической промышленности, научных исследований и инновационных технологий. По словам представителей семьи, эти проекты предусматривают значительные инвестиции, международное сотрудничество и создание новых рабочих мест.
"Мы продолжаем верить в Латвию и ее будущее. Мы видим здесь возможности для развития науки, промышленности и современных технологий. Но необходимо понимать, какой сигнал получает международное инвестиционное сообщество, когда инвесторы и члены их семей становятся объектами масштабных публичных нападок.
Если любой инвестор, приезжающий в Латвию с серьезными проектами, рискует столкнуться с подобной кампанией, это неизбежно заставляет задуматься о защите бизнеса и его репутации. Латвии нужны инвестиции, новые предприятия, рабочие места и международное сотрудничество. Мы убеждены, что общество заинтересовано в том, чтобы законные инвестиционные инициативы оценивались на основании реальных фактов, а не слухов и оскорблений", - подчеркнул доктор Канан Вишванат.
Семья призывает дождаться результатов официальных проверок
Несмотря на принятое решение о правовой защите своих прав, семья Вишванат заявляет о готовности к открытому и конструктивному сотрудничеству со всеми компетентными государственными учреждениями Латвии.
Представители семьи подчеркивают, что любые вопросы, касающиеся академического образования, профессиональной деятельности, инвестиционных проектов и других обстоятельств, должны рассматриваться уполномоченными учреждениями на основании документов, фактов и действующих нормативных актов.
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Семья Вишванат выражает надежду на профессионализм, объективность и независимость латвийских правоохранительных и других компетентных государственных учреждений и призывает представителей СМИ, общественных организаций и всех участников публичной дискуссии дождаться завершения официальных проверок, прежде чем делать окончательные выводы или выдвигать обвинения.
"Мы не боимся проверок. Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы все вопросы были изучены объективно и профессионально. Мы готовы предоставить необходимые документы и доказательства, сотрудничать с государственными учреждениями и отстаивать свою позицию в установленном законом порядке.
Но мы категорически возражаем против того, чтобы до завершения официальных процедур отдельные люди публично выносили приговоры, распространяли оскорбления и превращали жизнь нашей семьи в объект постоянной травли.
Мы верим в судебную систему Латвии. И мы полны решимости использовать все предусмотренные законом возможности для защиты своей семьи, доброго имени и права жить и работать без угроз и преследования", - заключил доктор Канан Вишванат.