"Особенно неприемлемы также расистские комментарии в публичном пространстве в адрес людей индийского происхождения. В социальных сетях распространяются унизительные высказывания о том, что индийцы из-за цвета кожи должны работать только в службах доставки Wolt или Bolt и не могут владеть частными домами. Подобные высказывания направлены не только против одного человека - они оскорбляют и унижают всю индийскую общину. Мы считаем, что расизму и дискриминации такого рода нет места в латвийском обществе", - заявил доктор Канан Вишванат.