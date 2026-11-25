Сегодня по всей Латвии зазвучат сирены тревоги, а жители получат сообщения на телефоны
Сегодня, 25 ноября, по всей Латвии пройдет проверка государственной системы раннего оповещения. В течение трех минут будут звучать сирены тревоги, а на смартфоны жителей поступят специальные уведомления. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает сохранять спокойствие - это плановая проверка, которая не связана с какой-либо угрозой.
Когда и как будут звучать сирены?
В среду, 25 ноября, с 10:00 до 10:10 Государственная пожарно-спасательная служба проведет по всей стране проверку сирен тревоги. Сирены включат на три минуты, чтобы убедиться в их исправности и проверить, насколько хорошо слышен звуковой сигнал.
Во время проверки будет звучать волнообразный сигнал. Это означает, что сирена будет работать в течение пяти секунд, после чего последует пауза. Затем пятисекундный звуковой сигнал повторится, и так на протяжении трех минут.
Проверка необходима для выявления возможных технических неисправностей, перебоев в работе оборудования и проблем со слышимостью сигналов.
На телефоны жителей придут специальные сообщения
Одновременно с включением сирен будет протестирована технология сотового вещания (Cell Broadcast). На смартфоны жителей Латвии поступит информационное сообщение с объяснением причины включения сирен.
Такая технология позволяет государственным службам в течение нескольких минут передавать важные предупреждения большому количеству людей, находящихся на определенной территории.
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Ожидается, что уведомления получит большинство жителей Латвии. Однако в VUGD предупреждают, что сообщение может прийти не на каждый телефон.
Причин может быть несколько: в настройках устройства отключен прием подобных уведомлений, конкретная модель телефона не поддерживает технологию Cell Broadcast либо на смартфоне не установлены последние обновления программного обеспечения.
В службе подчеркивают, что проверка необходима для оценки технической готовности системы оповещения на всей территории страны.
Что делать, когда зазвучат сирены?
Сегодня жителям Латвии не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Сирены и уведомления на телефонах являются частью заранее запланированной проверки, поэтому причин для беспокойства нет. Однако VUGD напоминает, что в реальной чрезвычайной ситуации порядок действий будет другим.
Если сирены звучат без предварительного предупреждения о проверке, необходимо включить телевизор, радио или другое устройство для получения официальной информации.
В частности, следует следить за сообщениями Латвийского общественного медиа - телеканалами LTV1 и LTV7, а также радиостанциями Latvijas Radio. Там будет предоставлена информация о причинах включения сирен и необходимых действиях.
Сирены предназначены для быстрого предупреждения населения в случае природных или техногенных катастроф, а также при возникновении угрозы подобных чрезвычайных ситуаций.
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Что делать, если сирены не слышно?
Если во время сегодняшней проверки человек не услышит сирену, это не является поводом для беспокойства. В VUGD поясняют, что в чрезвычайных ситуациях для информирования населения используются и другие способы оповещения, включая передачу сообщений через громкоговорители. Кроме того, система сотового вещания позволяет отправлять предупреждения непосредственно на мобильные телефоны.
Как часто в Латвии проверяют сирены тревоги?
Государственная пожарно-спасательная служба проводит проверку сирен дважды в год, чтобы убедиться в технической готовности системы раннего оповещения. Во время проверок оцениваются состояние оборудования, возможные неисправности и перебои в его работе. Также проверяется взаимодействие VUGD с радио- и телевещателями, которые в случае угрозы должны информировать население.
VUGD также призывает администрации гостиниц заранее информировать иностранных гостей о сегодняшней проверке сирен, чтобы звуковые сигналы не вызвали у туристов ненужного беспокойства.