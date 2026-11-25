Если во время сегодняшней проверки человек не услышит сирену, это не является поводом для беспокойства. В VUGD поясняют, что в чрезвычайных ситуациях для информирования населения используются и другие способы оповещения, включая передачу сообщений через громкоговорители. Кроме того, система сотового вещания позволяет отправлять предупреждения непосредственно на мобильные телефоны.