В целом по Евросоюзу основным способом передвижения для 61,7% жителей был личный автомобиль, мотоцикл или мопед. Общественным транспортом преимущественно пользовались 19,4%, велосипедом – 6%. При этом в крупных городах общественный транспорт был основным для 31,4% жителей, в небольших городах и пригородах – для 12,9%, а в сельской местности – для 10%. В селах и деревнях почти три четверти жителей (74,9%) передвигались главным образом на личном моторном транспорте.