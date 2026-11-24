Исследование показало, что мало кто в Европе перемещается пешком больше, чем жители Латвии
Латвия заняла третье место в Евросоюзе по доле жителей, для которых ходьба – основной способ передвижения. По данным Eurostat за 2025 год, в Латвии так передвигались 20,7% жителей в возрасте от 16 лет. В среднем по ЕС этот показатель составил 11,4% – почти вдвое меньше.
Выше доля тех, кто обычно ходит пешком, оказалась только в Болгарии (27,7%) и Румынии (24,7%). Eurostat учитывал повседневные маршруты за предыдущие 12 месяцев, включая дорогу на работу и учебу, походы за покупками и другие перемещения.
В целом по Евросоюзу основным способом передвижения для 61,7% жителей был личный автомобиль, мотоцикл или мопед. Общественным транспортом преимущественно пользовались 19,4%, велосипедом – 6%. При этом в крупных городах общественный транспорт был основным для 31,4% жителей, в небольших городах и пригородах – для 12,9%, а в сельской местности – для 10%. В селах и деревнях почти три четверти жителей (74,9%) передвигались главным образом на личном моторном транспорте.
Eurostat также отметил разницу между жителями ЕС, которым грозит бедность или социальная изоляция, и остальным населением. В первой группе 18,6% передвигались преимущественно пешком, во второй – 9,5%. Общественный транспорт был основным способом передвижения для 27% и 17,4% соответственно.