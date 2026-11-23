Сколько придется ждать скорую помощь в Латвии? Власти обсуждают новые правила
Сегодня, 23 ноября, министр здравоохранения Нормунд Станевич встретился с руководителем Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, чтобы обсудить актуальные вопросы доступности неотложной медицинской помощи, эффективности реагирования, мотивации сотрудников, технического обеспечения и приоритетов развития службы.
Во время встречи также обсуждалось влияние сокращения бюджетных расходов на работу службы в связи с начатым предыдущим правительством в 2025 году процессом пересмотра расходов государственного бюджета и мерами по повышению эффективности расходов государственного сектора.
Высоко оценив значительный вклад NMPD в сферу здравоохранения и обеспечение безопасности жителей, министр здравоохранения Нормунд Станевич подчеркнул, что главным приоритетом является равная и своевременная доступность неотложной медицинской помощи для всех жителей Латвии.
"Я высоко ценю самоотдачу сотрудников NMPD и их работу в условиях высокой нагрузки - большое спасибо за то, что вы ежедневно делаете, спасая человеческие жизни. Я полагаюсь на профессионалов отрасли, работающих в руководстве NMPD, и уверен, что при повышении эффективности и планировании каждое решение тщательно взвешивается и основывается на данных", - подчеркнул министр здравоохранения Нормунд Станевич.
Обсуждая совершенствование системы неотложной помощи, министр и руководство службы также рассмотрели запланированные поправки к нормативным актам, целью которых является улучшение доступности бригад и их способности оперативно реагировать на вызовы.
В ближайшее время правительство планирует рассмотреть проект правил Кабинета министров, который уточнит требования к оказанию неотложной медицинской помощи и взаимодействию с медицинскими учреждениями.
Проект предусматривает разделение вызовов NMPD на три категории приоритетности в зависимости от тяжести состояния здоровья пациента с установлением различных нормативов времени реагирования для каждой категории. Также планируется установить, что медицинские учреждения должны принимать пациентов, доставленных бригадами NMPD, в течение определенного времени.
В свою очередь, при перевозке пациентов между медицинскими учреждениями больницы должны будут подготавливать пациента до прибытия бригады, что позволит сократить время простоя бригад и повысить оперативность работы службы.
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Знакомя министра с актуальными вопросами работы службы, руководитель NMPD Лиене Ципуле в качестве одной из приоритетных задач выделила необходимость обновления автопарка службы, чтобы обеспечить непрерывное и качественное оказание помощи жителям по всей Латвии.
Министерство здравоохранения и NMPD продолжат тесное сотрудничество, планируя развитие службы и необходимые для этого ресурсы, чтобы неотложная медицинская помощь была своевременно доступна каждому жителю Латвии независимо от места проживания.