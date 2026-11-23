"Я высоко ценю самоотдачу сотрудников NMPD и их работу в условиях высокой нагрузки - большое спасибо за то, что вы ежедневно делаете, спасая человеческие жизни. Я полагаюсь на профессионалов отрасли, работающих в руководстве NMPD, и уверен, что при повышении эффективности и планировании каждое решение тщательно взвешивается и основывается на данных", - подчеркнул министр здравоохранения Нормунд Станевич.