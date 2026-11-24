Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), ВИЧ по-прежнему остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в Латвии. По последним доступным данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2024 году число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 жителей в Латвии было почти вдвое выше, чем в среднем по странам Европейского союза и Европейской экономической зоны. При этом часть людей с ВИЧ не знает о своей инфекции, поскольку вирус может долго оставаться в организме, не вызывая заметных симптомов. Поэтому специалисты напоминают, что узнать свой ВИЧ-статус можно только с помощью теста.