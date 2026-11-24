Жителей Латвии приглашают бесплатно провериться на наличие крайне опасных инфекций
До 30 ноября, во время Европейской недели тестирования, в пунктах профилактики ВИЧ по всей Латвии можно будет бесплатно, анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тесты на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C. В некоторых пунктах достаточно одного прокола пальца, чтобы провериться сразу на четыре инфекции и узнать результат примерно через 15 минут.
Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), ВИЧ по-прежнему остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в Латвии. По последним доступным данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2024 году число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 жителей в Латвии было почти вдвое выше, чем в среднем по странам Европейского союза и Европейской экономической зоны. При этом часть людей с ВИЧ не знает о своей инфекции, поскольку вирус может долго оставаться в организме, не вызывая заметных симптомов. Поэтому специалисты напоминают, что узнать свой ВИЧ-статус можно только с помощью теста.
Бесплатно и конфиденциально
В пунктах профилактики ВИЧ любой желающий может бесплатно, анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тесты на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C. Для проверки не нужны направление врача, предварительная подготовка или документ, удостоверяющий личность. В некоторых пунктах с помощью одного прокола пальца можно провериться сразу на четыре инфекции и узнать результат примерно через 15 минут. На сайте SPKC можно посмотреть, какие услуги оказывает каждый пункт профилактики ВИЧ.
До и после теста каждый может проконсультироваться со специалистом. В спокойной обстановке можно задать вопросы, обсудить то, что вызывает сомнения, и узнать, что делать дальше.
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Положительный результат экспресс-теста требует подтверждения дополнительными лабораторными исследованиями. Специалисты пунктов профилактики ВИЧ объяснят, что делать дальше, и помогут получить необходимую медицинскую помощь.
Найдите ближайший пункт профилактики ВИЧ
Услуги пунктов профилактики ВИЧ доступны всем независимо от возраста, пола или образа жизни. Брать с собой удостоверение личности или направление врача не нужно. Найти ближайший пункт и узнать часы его работы можно на сайте SPKC. Перед посещением уточните время приема и нужна ли предварительная запись.
Если поблизости нет пункта профилактики ВИЧ, провериться на ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис можно, обратившись к семейному врачу или в лабораторию. Экспресс-тесты в пунктах профилактики ВИЧ бесплатны, а за лабораторные анализы в Латвии нужно платить.